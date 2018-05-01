Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması

Anderson Talisca, Beşiktaş Dergisi'nin Mayıs ayı sayısına röportaj verdi. Talisca, sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusunda, "Her maçta duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Bir süredir antrenman yapıyordum çalabilmek için ama ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm Türkiye’den birçok insan beni kutladı, ben de çok mutlu oldum. Brezilyalı için müzik ve futbol ayrılmaz iki unsurdur" ifadelerini kullandı.
Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:
"Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor.
Talisca, bu sezon elde edilen sonuçlar konusunda ise "Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık" değerlendirmesinde bulundu.
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