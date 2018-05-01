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Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde olaylar nedeniyle tatil edilen daha sonra TFF tarafından 'kaldığı yerden oynanması' kararı verilen Fenerbahçe derbisiyle ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmazsa maça çıkmayacağız" dedi.

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Beşiktaş, olaylar nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe maçıyla ilgili TFF'nin verdiği 'kaldığı yerden oynanması' kararı üzerine Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Sonuç lehimize olmazsa maça çıkmayacağız" dedi.

Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kurulu'na taşıyan Beşiktaş Kulübü, başvuruyu bugün gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazı değerlendirdi. Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı.

Tahkim Kuruluna başvurmalarına ilişkin ise siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk" değerlendirmesini yaptı.

Tahkim Kurulu'na başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti: "Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tahkim kurulu

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