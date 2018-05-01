SPOR

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Abdullahi Shehu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

Ligde Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer hazırlıkları şimdiden başlarken, orta saha için Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu gündeme geldi.

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Abdullahi Shehu

Orta sahada yaklaşık 5 senedir adeta bir dinamo gibi çalışan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Atiba Hutchinson'ın artık 35 yaşına gelmesi Beşiktaş'ı yeni arayışlara itti.

Sözleşme fesih bedeli 2 milyon euro

Bu arayışlar kapsamında hem kaliteli hem de kulübü maddi açıdan zorlamayacak bir oyuncu isteyen yönetimin önündeki isimlerden en önemlisi ise Bursaspor'un Nijeryalı orta sahası Abdullahi Shehu...

25 yaşındaki Nijeryalı'nın Bursaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratını feshetmek isteyen kulüp 2 milyon euro yatırdığı anda oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olabiliyor.

Hem ön libero hem de sağ bek oynayabilen Shehu için menajeri William Davila, Bundesliga kulüplerinin de girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Dünya Kupası'nda oynayacak

Shehu'nun Nijerya milli takımının dünya kupasındaki maçlarında sağ bek olarak ilk 11 oynaması bekleniyor.

Başarılı oyuncu devre arasında Anorthosis'ten 300 bin euroya transfer edilmişti. (FANATİK)

1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş atiba Abdullahi Shehu

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Turgay Demir: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar

Turgay Demir: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması

Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Turgay Demir: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar

Turgay Demir: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Abdullahi Shehu

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Abdullahi Shehu

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.