Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.
Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol Güneş- Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.
(FOTOMAÇ)
Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve baskı açıklaması
Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı!
İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı
Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı
Volkan Demirel: 3 Mayıs'ta Beşiktaş'ı bekleyeceğiz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!
Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!
U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!
Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum