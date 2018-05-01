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Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Trabzonspor taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör Şenol Güneş’i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor. Sosyal medyada mesaj yağdı.

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol Güneş- Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.

(FOTOMAÇ)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor şenol güneş

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