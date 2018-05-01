Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol Güneş- Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.

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