Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a şok

Pazar akşamı Seyrantepe'de oynanan derbide tribünlerde bulunan Brezilya Milli Takımı Tire'nin oğlu Bachi ve yardımcısı Sylvinho, Talisca'yı izledi... Fakat sambacı sahada yokları oynayınca Rusya'da olma şansını da adeta elinin tersiyle itti.
Bu arada daha önce Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede, "Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum. İstanbul'u seviyorum, devam etmek istiyorum" diyen sambacının; ilk ikiye girilip Şampiyonlar Ligi şansının yakalanamaması durumunda siyah-beyazlılar, Benfica'ya 21 milyon euro ödese bile devam etmeyeceği iddiası gündeme geldi.
(FOTOMAÇ)
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