SPOR

Oğuzhan Özyakup'un Newcastle ile anlaştığı iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

İngiliz Eklipse Sport Radio, Oğuzhan’ın Newcastle ekibiyle 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia etti.

Oğuzhan Özyakup'un Newcastle ile anlaştığı iddia edildi

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi. İngiliz Eklipse Sport Radio'nun iddiasına göre İngiliz ekibinin menajeri Rafa Benitez'in Liverpool'u çalıştırdığı dönemden Steve Gerrard'a benzettiği Oğuzhan'la özel olarak Londra'da görüştü. Buluşmada Oğuzhan, Benitez'in kendisi için düşündüğü projeden etkilenirken, yapılan teklifi de kabul ettiği belirtildi.

İddiaya göre Beşiktaş'ın kaptanı yılda 2 milyon sterlin'den 3 yıllık ön protokole imza attı, hatta bu anlaşmada Newcastle'ın elinde +2 yıllık da opsiyon hakkı bulunuyor.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş oğuzhan özyakup

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