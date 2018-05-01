Süper Lig’de önceki akşam Galatasaray’la karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta bu mücadele öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı.

Şenol Güneş istifa etti! Fikret Orman da bırakıyor...

1 / 20 Karşılaşmaya saatler kala Ümraniye’de Başkan Fikret Orman’la biraraya gelen Güneş’in, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle oynadıkları olaylı maç ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle yıprandığını ve görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.

2 / 20 Güneş’in bu düşüncesini, “Yaşanan olaylar ortada. Türk futbolu kirlendi. Adeta haklıyken haksız duruma düşürmeye çalıştılar.

3 / 20 Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum. Ligin durumu ne olursa olsun bu şartlar altında çalışmam imkansız.

4 / 20 Önce kendime sonra da sizlere haksızlık etmiş olurum” sözleriyle paylaştığı bildirildi.

5 / 20 Başarılı çalıştırıcının bu sözleri sonrasında Başkan Fikret Orman’ın ise, “Hocam, bizler daha sakin olmalıyız. Acele ile hareket edersek yanlış karar veririz.

6 / 20 Sezon bitsin, her şeyi masaya koyarız. Benim de çok ciddi anlamda idari ve yönetimsel sıkıntılarım var” cevabını verdiği öğrenildi.

7 / 20 Derbi sonrasında yaptığı açıklamalarda ayrılacağının sinyalini veren Şenol Güneş, tesislere dönüş sırasında da oldukça mutsuz bir görüntü sergilemişti.

8 / 20 Tecrübeli teknik adamın, Başkan Fikret Orman’ın isteği sonrasında planını uygulamaya geçirme konusunda aceleci davranmama kararı aldığı kaydedildi.

9 / 20 Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecini bahane gösterip, Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor. Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek.

10 / 20 Son iki yılın şampiyon Beşiktaş, daha düne kadar bu sezonun da en büyük adayıydı. Ancak her şey bir anda tepetaklak oldu.

11 / 20 Şampiyonluk şansı iyice azaldı. İlk olarak Başkan Orman, birkaç yönetici ile birlikte kriz dönemlerini iyi yönetti. Stat yokken takımı şampiyon yaptı. Takımın ödemelerini aksatmadı.

12 / 20 Transferlerde az hata yapıldı. Federasyon ve diğer rakipler ile denge kuruldu. Ancak bu sezon durum tam terse döndü.

13 / 20 Takımın gereksiz puan kayıpları yaşadığı dönemde Ümraniye boş bırakıldı. Ligin son 6 haftasına girinceye kadar, meydanda kimseler olmadı.

14 / 20 Tam kupa sendromu soğumaya yüz tutmuşken Divan Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı. Ardından maça çıkmama kararı alındı. Bu yangına benzin dökmekti!

15 / 20 Ülkede ilk gündem maddesi oldu. Motivasyon uçup gitti. Takım derbiye aklıKadıköy’de gitti. Gittiği gibi eli boş döndü. Bu kararı alacaksan vakit çok. Maç günü bile alınabilirdi. Şampiyonluk maçı, angarya kupa yüzünden ikram edildi.

16 / 20 Güneş, gerçekten mükemmel hoca. Ancak çok gereksiz olaylarla gündeme geldi. Sadece kendi işine odaklansa Beşiktaş açık ara şampiyon olurdu. Akhisar, Bursa, Sivas, Trabzon, Malatya, Kayseri, Sivas ve Gençlerbirliği maçlarındaki kayıpların genel sorumlusu oldu.

17 / 20 Anlaşılmaz şekilde aynı kadroda ısrarcı oldu. Lens, Mustafa gibi isimlere verdiği şansı, Larin ve Love’a tanımadı. Son derbide Negredo’yu çıkarıp yerine Lens’i alması bile bu konudaki tutarsızlığının örneğiydi.

18 / 20 Futbolcular aşırı güvene kapıldılar. Takımı taşıyan; Talisca, Babel, Quaresma, Adriano başta olmak üzere maç seçtiler.Yaşa bağlı olarak; Atiba, Babel, Caner, Gökhan ve Pepe aynı istikrarı koruyamadı. Cenk’ten sonra santrfor kalmadı! Oğuzhan hiç katkı veremedi. Ara dönemde gelen; Vida, Larin ve Love kullanılamadı.

19 / 20 Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecine bahane gösterip; Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor.