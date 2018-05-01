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Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

Derbi öncesinde Ümraniye’de Başkan Fikret Orman’la görüşen tecrübeli teknik adamın, “Yaşananlar ortada. Haklıyken haksız duruma düşürmeye çalıştılar. Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum. Bu şartlar altında çalışmam imkansız” diyerek takımı bırakma kararı aldığı ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın da kupa sürecini bahane gösterip, Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor.

Süper Lig’de önceki akşam Galatasaray’la karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta bu mücadele öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı.

Şenol Güneş istifa etti! Fikret Orman da bırakıyor...

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Karşılaşmaya saatler kala Ümraniye’de Başkan Fikret Orman’la biraraya gelen Güneş’in, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle oynadıkları olaylı maç ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle yıprandığını ve görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Karşılaşmaya saatler kala Ümraniye’de Başkan Fikret Orman’la biraraya gelen Güneş’in, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle oynadıkları olaylı maç ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle yıprandığını ve görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.
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Güneş’in bu düşüncesini, “Yaşanan olaylar ortada. Türk futbolu kirlendi. Adeta haklıyken haksız duruma düşürmeye çalıştılar.

Güneş’in bu düşüncesini, “Yaşanan olaylar ortada. Türk futbolu kirlendi. Adeta haklıyken haksız duruma düşürmeye çalıştılar.
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Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum. Ligin durumu ne olursa olsun bu şartlar altında çalışmam imkansız.

Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum. Ligin durumu ne olursa olsun bu şartlar altında çalışmam imkansız.
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Önce kendime sonra da sizlere haksızlık etmiş olurum” sözleriyle paylaştığı bildirildi.

Önce kendime sonra da sizlere haksızlık etmiş olurum” sözleriyle paylaştığı bildirildi.
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Başarılı çalıştırıcının bu sözleri sonrasında Başkan Fikret Orman’ın ise, “Hocam, bizler daha sakin olmalıyız. Acele ile hareket edersek yanlış karar veririz.

Başarılı çalıştırıcının bu sözleri sonrasında Başkan Fikret Orman’ın ise, “Hocam, bizler daha sakin olmalıyız. Acele ile hareket edersek yanlış karar veririz.
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Sezon bitsin, her şeyi masaya koyarız. Benim de çok ciddi anlamda idari ve yönetimsel sıkıntılarım var” cevabını verdiği öğrenildi.

Sezon bitsin, her şeyi masaya koyarız. Benim de çok ciddi anlamda idari ve yönetimsel sıkıntılarım var” cevabını verdiği öğrenildi.
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Derbi sonrasında yaptığı açıklamalarda ayrılacağının sinyalini veren Şenol Güneş, tesislere dönüş sırasında da oldukça mutsuz bir görüntü sergilemişti.

Derbi sonrasında yaptığı açıklamalarda ayrılacağının sinyalini veren Şenol Güneş, tesislere dönüş sırasında da oldukça mutsuz bir görüntü sergilemişti.
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Tecrübeli teknik adamın, Başkan Fikret Orman’ın isteği sonrasında planını uygulamaya geçirme konusunda aceleci davranmama kararı aldığı kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın, Başkan Fikret Orman’ın isteği sonrasında planını uygulamaya geçirme konusunda aceleci davranmama kararı aldığı kaydedildi.
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Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecini bahane gösterip, Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor. Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek.

Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecini bahane gösterip, Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor. Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek.
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Son iki yılın şampiyon Beşiktaş, daha düne kadar bu sezonun da en büyük adayıydı. Ancak her şey bir anda tepetaklak oldu.

Son iki yılın şampiyon Beşiktaş, daha düne kadar bu sezonun da en büyük adayıydı. Ancak her şey bir anda tepetaklak oldu.
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Şampiyonluk şansı iyice azaldı. İlk olarak Başkan Orman, birkaç yönetici ile birlikte kriz dönemlerini iyi yönetti. Stat yokken takımı şampiyon yaptı. Takımın ödemelerini aksatmadı.

Şampiyonluk şansı iyice azaldı. İlk olarak Başkan Orman, birkaç yönetici ile birlikte kriz dönemlerini iyi yönetti. Stat yokken takımı şampiyon yaptı. Takımın ödemelerini aksatmadı.
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Transferlerde az hata yapıldı. Federasyon ve diğer rakipler ile denge kuruldu. Ancak bu sezon durum tam terse döndü.

Transferlerde az hata yapıldı. Federasyon ve diğer rakipler ile denge kuruldu. Ancak bu sezon durum tam terse döndü.
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Takımın gereksiz puan kayıpları yaşadığı dönemde Ümraniye boş bırakıldı. Ligin son 6 haftasına girinceye kadar, meydanda kimseler olmadı.

Takımın gereksiz puan kayıpları yaşadığı dönemde Ümraniye boş bırakıldı. Ligin son 6 haftasına girinceye kadar, meydanda kimseler olmadı.
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Tam kupa sendromu soğumaya yüz tutmuşken Divan Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı. Ardından maça çıkmama kararı alındı. Bu yangına benzin dökmekti!

Tam kupa sendromu soğumaya yüz tutmuşken Divan Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı. Ardından maça çıkmama kararı alındı. Bu yangına benzin dökmekti!
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Ülkede ilk gündem maddesi oldu. Motivasyon uçup gitti. Takım derbiye aklıKadıköy’de gitti. Gittiği gibi eli boş döndü. Bu kararı alacaksan vakit çok. Maç günü bile alınabilirdi. Şampiyonluk maçı, angarya kupa yüzünden ikram edildi.

Ülkede ilk gündem maddesi oldu. Motivasyon uçup gitti. Takım derbiye aklıKadıköy’de gitti. Gittiği gibi eli boş döndü. Bu kararı alacaksan vakit çok. Maç günü bile alınabilirdi. Şampiyonluk maçı, angarya kupa yüzünden ikram edildi.
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Güneş, gerçekten mükemmel hoca. Ancak çok gereksiz olaylarla gündeme geldi. Sadece kendi işine odaklansa Beşiktaş açık ara şampiyon olurdu. Akhisar, Bursa, Sivas, Trabzon, Malatya, Kayseri, Sivas ve Gençlerbirliği maçlarındaki kayıpların genel sorumlusu oldu.

Güneş, gerçekten mükemmel hoca. Ancak çok gereksiz olaylarla gündeme geldi. Sadece kendi işine odaklansa Beşiktaş açık ara şampiyon olurdu. Akhisar, Bursa, Sivas, Trabzon, Malatya, Kayseri, Sivas ve Gençlerbirliği maçlarındaki kayıpların genel sorumlusu oldu.
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Anlaşılmaz şekilde aynı kadroda ısrarcı oldu. Lens, Mustafa gibi isimlere verdiği şansı, Larin ve Love’a tanımadı. Son derbide Negredo’yu çıkarıp yerine Lens’i alması bile bu konudaki tutarsızlığının örneğiydi.

Anlaşılmaz şekilde aynı kadroda ısrarcı oldu. Lens, Mustafa gibi isimlere verdiği şansı, Larin ve Love’a tanımadı. Son derbide Negredo’yu çıkarıp yerine Lens’i alması bile bu konudaki tutarsızlığının örneğiydi.
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Futbolcular aşırı güvene kapıldılar. Takımı taşıyan; Talisca, Babel, Quaresma, Adriano başta olmak üzere maç seçtiler.Yaşa bağlı olarak; Atiba, Babel, Caner, Gökhan ve Pepe aynı istikrarı koruyamadı. Cenk’ten sonra santrfor kalmadı! Oğuzhan hiç katkı veremedi. Ara dönemde gelen; Vida, Larin ve Love kullanılamadı.

Futbolcular aşırı güvene kapıldılar. Takımı taşıyan; Talisca, Babel, Quaresma, Adriano başta olmak üzere maç seçtiler.Yaşa bağlı olarak; Atiba, Babel, Caner, Gökhan ve Pepe aynı istikrarı koruyamadı. Cenk’ten sonra santrfor kalmadı! Oğuzhan hiç katkı veremedi. Ara dönemde gelen; Vida, Larin ve Love kullanılamadı.
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Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecine bahane gösterip; Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor.

Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecine bahane gösterip; Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor.
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Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Ateş olmayan yerden duman çıkmasa da, pek ihtimal vermiyoruz... Pek ihtimal vermiyoruz... Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek. Bildiğimiz tek gerçek ise Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse, ister bu başkan ve yönetimi, isterse yerine gelecek olanı, özellikle maddi anlamda sıkıntılı günlerin beklediği... (FANATİK)

Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Ateş olmayan yerden duman çıkmasa da, pek ihtimal vermiyoruz... Pek ihtimal vermiyoruz... Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek. Bildiğimiz tek gerçek ise Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse, ister bu başkan ve yönetimi, isterse yerine gelecek olanı, özellikle maddi anlamda sıkıntılı günlerin beklediği... (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hayatı fb ve gs ile sidik yarışı olan eziktaş ; ne demiştim burda geçen yıl, " fb ve gs 'ın kötü gidişatından faydalanıp meydanı boş bulunca kendinizi dev aynasında görmeyin,fb gs biraz düzelsin ayaklkarınız yere basar o zaman" daha 2 ay önce ş.güneş dayılanarak"bu liginde kupanında favorisi biziz" diyordu, şimdi elde var sıffır,ve görünen abileri fb ve gs artık toparlandı ve bjk'ya gene ezik günler kapıda,şimdi kaçın bakalım
defolun gidin futbol katilleri fenerbahçeyle kompleksi yüzünden takımı mahfettiniz yine 10 yılda bir şampiyon olursunuz tinerci tayfası
sağlam koymuşuz (GS'liyim) ????
İkinizde taraftarı kandırdınız, hassas duyguları öne sürerek camiaya yara verdiniz.
Senol Gunes zaten gidecek bu yil cok gereksiz puan kaybetti. Fikret Orman 10 yil daha bu klupte kalmali
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