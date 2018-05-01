Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Çarşamba günü yapılması beklenen siyah-beyazlıların yönetim kurulu toplantısında takımla ilgili önemli kararların alınması gündeme geldi. Bunlardan bazıları şöyle:
Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve baskı açıklaması
Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı!
İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı
Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı
Volkan Demirel: 3 Mayıs'ta Beşiktaş'ı bekleyeceğiz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!
Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!
U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!
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