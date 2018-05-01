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Dev operasyon! Biletleri kesildi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 07:57 | Son Güncelleme

Pazar günü alınan ve şampiyonluk yarışında geride kalınmasına neden olan derbi mağlubiyeti, Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı.

Çarşamba günü yapılması beklenen siyah-beyazlıların yönetim kurulu toplantısında takımla ilgili önemli kararların alınması gündeme geldi. Bunlardan bazıları şöyle:

Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor

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Brezilya'ya dönmek için sabırsızlandığını açıklayan Adriano'ya izin verilmesi.

Brezilya'ya dönmek için sabırsızlandığını açıklayan Adriano'ya izin verilmesi.
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Atiba'ya teşekkür edilip kendisine gelecek sezon devam edilmeyeceğinin söylenmesi.

Atiba'ya teşekkür edilip kendisine gelecek sezon devam edilmeyeceğinin söylenmesi.
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Oğuzhan'a ya şartlarımızda sözleşme imzala, ya da yolunu çiz denilmesi.

Oğuzhan'a ya şartlarımızda sözleşme imzala, ya da yolunu çiz denilmesi.
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Lens'in menajerinin İstanbul'a davet edilerek kendisine takım bulmasının istenmesi.

Lens'in menajerinin İstanbul'a davet edilerek kendisine takım bulmasının istenmesi.
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Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Gökhan Töre'ye kendisine çeki düzen vermesi emredilmesi.

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Gökhan Töre'ye kendisine çeki düzen vermesi emredilmesi.
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Negredo'nun menajeriyle, Çin'den getireceği teklifleri dinlemeye hazır olunduğu bilgisi verilmesi

Negredo'nun menajeriyle, Çin'den getireceği teklifleri dinlemeye hazır olunduğu bilgisi verilmesi
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Vagner Love'a, "Konuşmak yerine, Brezilya'dan teklif getir git" denilmesi. (FOTOMAÇ)

Vagner Love'a, "Konuşmak yerine, Brezilya'dan teklif getir git" denilmesi. (FOTOMAÇ)
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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş adriano atiba oğuzhan özyakup Lens gökhan töre negredo vagner love

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne oldu şampiyon olamadınızmı
şapka düştü kel göründü
Mantikli adimlar, takimin yenilenmeye ihtiyaci var
Yerinde kararlar olmuş yaşlı toplaya toplaya huzur evine çevirdiniz takımı. Milyonlarca euro para kaldırdınız adam gibi genç dinamik oyuncular alın biz gidip dünya yıldızı getirin demiyoruz yetenekli gençleri bulup getirin çokmu zor
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