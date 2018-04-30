Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve baskı açıklaması

Beşiktaş'tan siyasi baskı yalanlaması! Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak Türkiye Kupası maçına çıkma yönünde baskı yaptığı iddialarını yalanladı.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinde kamuoyuna açıklamada bulundu.

İşte yapılan açıklama:

"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK"

