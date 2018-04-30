İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı

Talisca için bomba iddia! İtalyan basını, Roma'nın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için Benfica ile anlaştığını iddia etti.
İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı.
Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü. Siyah Beyazlılar'ın iki yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. (Fanatik)
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