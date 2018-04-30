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İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, Roma'ya gidiyor... İtalyan basını, Roma'nın Talisca'nın transferi için Benfica'yla her konuda anlaştığını yazdı.

İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı

Talisca için bomba iddia! İtalyan basını, Roma'nın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için Benfica ile anlaştığını iddia etti.

İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı.

Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü. Siyah Beyazlılar'ın iki yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca roma Beşiktaş Benfica

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
giderse üzülmeyin yerini delgado yada şifo mehmet doldurur
beşiktaşın eline çok büyük bir fırsat geçti ve bunu kullanması lazım, al taliscayı 21 milyona, sat romaya 40a. daha fazla bile eder. kesinlikle bunu yapması lazım
He He yazın sayfalar boş kalmasın. Beşiktaş üzerinde durmadan oyun oynayın parçalamak için.
Beşiktaştaki gibi başarılı olamaz romada geri döner dembaba gibi beni alın diye...
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