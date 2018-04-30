SPOR

Fikret Orman olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı almasının ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı aradığı ve maça çıkmaları yönünde istekte bulunduğu ortaya çıktı.

Fikret Orman olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu!

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF’nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar’ı harekete geçirmişti. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı.

Beşiktaş Yönetimi’nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradığı öğrenildi.

BAKANIM, EĞER GERİ ADIM ATARSAK...

Siyah-Beyazlılar’ın patronuyla görüşen Bakan Bak’ın, “Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır” telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı, “Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” cevabını verdi. Bunun üzerine Spor Bakanı da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” mesajını gönderdi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ne dersen de o maça çıkacaksın REİS ne derse o ötesi YOK...
Başkanım her zaman arkandayız spora dine her yere siyaset bulaşmış sen doğru olanı yaptın.
hem ağlarım hem giderim diyeceksiniz,kadıköye geleceksinizzz..sizin sezon kapanışınızı biz yapıcaz.
şikayet edin fifaya,futbola siyaset müdehalesi var diye.tff lağv edilsin
Bizzat cumhurbaşkanının talimatı. Eğer maça çıkmazsan o koltukta oturma ,ver istifanı dediği söyleniyor.Bak buraya yazıyorum, kısa süre içinde hem Fikret Orman hem de Şenol Güneş istifa edecek (ettirilecek ).Çünkü Beşiktaş yönetimi tehdit ediliyor.
eğer BJK maça çıkarsa tüm sorumlulara hayatım boyunca beddua okurum - hep mi zayıflar ezilecek
SAYIN BAKAN BU İSTEKLE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMİŞTİR. TFF TARAFINDAN VERİLEN KARARIN ADİL OLMAYIP SİYASİ OLDUĞU İSPAT OLMUŞTUR. DİREN KARTALIM
cekın elınızı spordan BEŞİKTAŞLA ugraşmayın oyların yönü şaşmasın bakanım
basladi cevir kazi yanmasin :). aykut hoca hakli cikacak
Başkanım sonuna kadar arkanızdayız o maça çıkmayın siyasetin spora dine her yere bulaştığı bu ülke de doğru yoldan ayrılmayın
Bu Aykut hoca büyük adam. Geleceği görüyor. Kupa maçına bu bjk çıkacak demişti. Şimdi U dönüşü bu açıklama ile başladı.)))) Yan yattım, çamura battım edebiyatından uzak, Beşiktaş- Fenerbahçe maçlarında bordo/mavi gravatlardan uzak, sahte dikişlere bel bağlamadan, ağlayıp sızlamadan mertçe 57 dakikadan sonrasını oynayacak bir spor centilmenliği bekliyor, her iki takıma da başarılar diliyorum.
Siyaset sporada bulaşmış! Bunlara yol vermek hayırlıdır.
Beşiktaşk yönetiminin Beşiktaşlılık duruşunu göstereceklerine ve maça çıkmayacaklarına inanıyorum. Aksi bir durumda Beşiktaşlılık ayaklar altında sürünecektir.
HELAL OLSUN BAŞKANIM.EN DOĞRUSU DA BU.AMA ŞUNU SÖYLEYEYİM SİZİNDE HATALARINIZ VAR.BİR KERE BJK FB VE GS ÇOK GERİSİNDE.HAKEMLER BJK ANADOLU TAKIMI MUAMELESİ YAPIYOR.15 YILLIK ZAMAN ZARFI İÇİNDE BU ÜÇ BÜYÜKLERDEN HEM KENDİ SAHASINDA HEM DEPLASMANDA EN ÇOK KIRIMIZI KART BJK GÖSTERİLMİŞTİR.EN ÇOK PENALTIYI GS VE FB KULLANMIŞTIR.BJK HEP ŞEREFLİ 2. LİKLERE MAHKUM EDİLMEDİ Mİ? EDİLDİ.KEZA DERBİ MAÇLARINDADA AYNI ŞEY OLMUŞTUR.ARTIK BUNA BİR DUR DEDİRTİN.SONRA BORSA DA BİLE HİSSELER GERİDE. ARTIK HER ŞEY DE BAŞARILI OLMANIN YOLLARINI ARAYIN.BJK NE MAÇLARDA NE BORSADA EZİLMESİN İSTİYORUZ.
Siyaset çek elini artık spordan,kirletmediginiz bir orası kalmıştı değil mi,lanet olsun hepinize.
Çıkmayın çıkmayın...Lig de gitti kupada...Bu sene boş geçin
lig maçlarına da çıkma...
zaten en büyük hayal kırıkığım (ben cumhurum) benim başkanım bile tarafsızlığını yitirdi - O'na bile güvenim sarsıldı napayım şimdibiri bana yol göstersin
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