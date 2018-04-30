Şenol Güneş'e Katar'dan 7 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş'ta sıcak saatler... Teknik direktör Şenol Güneş artık Beşiktaş ile yollarını ayırıyor... Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte Güneş'i Türkiye'den ayrılmaya iten nedenler ve yeni adresi ile alacağı yıllık ücrete dair bilgiler...

Beşiktaş'ta 3. sezonunu yaşayan bu sürece 2 lig şampiyonluğu sığdıran Şenol Güneş, siyah beyazlıları Şampiyonlar Ligi'nde de gururlandıran bir performans ile öne çıkardı.

Bu süreçte birçok önemli zafere imza atan deneyimli çalıştırıcı ve oyuncuları dev kulüplerin de saygısını kazandı. Buna en yakın örnek de kupa maçında Kadıköy'de yaşananlar sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'in Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletmesi gösterilebilir...

YILLIK ÜCRETİ 7 MİLYON EURO

Tüm bunlar yaşanırken Orta Doğu'nun en önemli takımlarından birinde flaş bir gelişme yaşandı... Katar'dan Güneş'e çılgın bir teklif geldi ve deneyimli, teknik adama yıllık 7 milyon euro civarında bir sözleşme teklif edildi.

YENİ ROTASI KATAR!



Birkaç ay önce gelen bu teklifi ilk etapta reddeden Güneş, ligdeki gidişatın yanı sıra özellikle son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle fikrini değiştirdi ve kendini çok yorgun hisseden Güneş, silkinip toparlanmak adına büyük ölçüde Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi ve Katar'a 'Okey'i verdi.