Galatasaray derbisinde sakatlanan Negredo ve Pepe sezonu kapattılar!

Galatasaray’a deplasmanda 2-0 kaybeden Beşiktaş’a bir kötü haber de golcüsü Negredo’dan geldi… Derbide sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol forvetin durumunun ciddi olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.
32 yaşındaki oyuncu Galatasaray karşısında sakatlanınca 35. dakikada yerini Lens’e bırakmıştı. Golcü futbolcu ligin son 3 haftasında oynanacak Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta sakatlanarak oyuna devam edemeyen bir diğer yıldız Pepe’nin de sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapattığı belirtildi.
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