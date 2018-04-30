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Galatasaray derbisinde sakatlanan Negredo ve Pepe sezonu kapattılar!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2018 13:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın dün akşam Galatasaray'la oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi. Pepe ve Alvaro Negredo, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattılar.

Galatasaray derbisinde sakatlanan Negredo ve Pepe sezonu kapattılar!

Galatasaray’a deplasmanda 2-0 kaybeden Beşiktaş’a bir kötü haber de golcüsü Negredo’dan geldi… Derbide sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol forvetin durumunun ciddi olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncu Galatasaray karşısında sakatlanınca 35. dakikada yerini Lens’e bırakmıştı. Golcü futbolcu ligin son 3 haftasında oynanacak Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta sakatlanarak oyuna devam edemeyen bir diğer yıldız Pepe’nin de sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş pepe

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sezonumu kapattı yapma ya tüh daha 30-35 gol atacaktı bu Eti NEGRO:))
hadi bee 35. golü atamadan gitti
Sezonu kapattı derken 3 maç kakmış ligin bitimine zaten:))
Çok oynadı zaten
çok oynadı ya zaten
35 gol atacaktı bea
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