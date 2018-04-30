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Nihat Kahveci Jeremain Lens'e patladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski milli yıldızlarından Nihat Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından Jeremain Lens'i hedef aldı, sert bir eleştiri yaptı.

Nihat Kahveci Jeremain Lens'e patladı!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi.

Kahveci, 35. dakikada Negredo'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Jeremain Lens'in performansına tepki gösterdi. Eski milli yıldız, "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens'ten daha iyi oynarım kesin." dedi.

Sezon başından bu yana kendisinden beklentileri karşılayamayan Hollandalı yıldız, Galatasaray maçında da fark yaratamadı.

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Anahtar Kelimeler:
nihat kahveci Jeremain Lens

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iki destek yapınca bu adı futbolcu aslen tambi fiyaskolar hemen havalara giriyor..ulan dün BEŞİKTAŞI ilk defa bu kadar rezil bir maç oynadığını gördüm..adam gibi mücadele etsen neyse diyeceğim..özellikle en önemli maçlarda KIRMIZI KART görüpte takımı yanlız bırakmak nedir..geçen sene ABUBAKAR sonra VİDA DAHA SONRA QERAJMA şimdide tosiç..ulan bütün önemli maçları sırf bu kırmızı kartlar yüzünden kaybettik..ondan sonrada neymiş HAKEM HATASIYMIŞ..sen çirkeflik yaparsan hakemde atar..bu kadar profosyonel futbolcular bu kadar cahilce oynamamalı..bir BEŞİKTAŞLI olarak GALATASARAYIN TEBRİK EDERİM.
futbol senin zamanındaki futbol değil koçum asıp kesmeye benzemez bu işler
doğru söze ne denir haklıdır nihat
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