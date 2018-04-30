SPOR

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu flaş bir iddia ortaya attı. Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile dirsek temasında odluğunu ve sezon sonu Şenol Güneş ile yolların ayrılacağını iddia etti.

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışını değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le ilgili flaş iddialarda bulundu.

"BU KADAR NET"

"Galatasaray bu saatten sonra, işi buraya getirdikten sonra bu şampiyonluğu veriyorsa ne Galatasaray camiası camia ne takım ne takım ne de Fatih Terim, Fatih Terim'dir. Bu kadar net konuşuyorum"

"DİREKSİYONU ELİNE GEÇİREN TAKIM ŞAMPİYONLUĞU VERMEZ"

"İş bu hale geldikten sonra, direksiyonu eline geçiren takım vermez şampiyonluğu. Oynadığın takım Fenerbahçe olur Beşiktaş olur... Ama diğer takımları badem ederler. Aynı durumda Beşiktaş olsa Beşiktaş götürür, Fenerbahçe olsa Fenerbahçe götürür. Bırakmazlar bu saatten sonra."

"FATİH TERİM KADEME KADEME BU HALE GETİRDİ"

"Galatasaray'ın olayı şu: Tudor zamanı ve Fatih Terim zamanı Galatasaray. Tudor zamanı Galatasaray'ın futbolcuları kafalarına göre takılıyordu. Fatih Terim takımı kademe kademe bu hale getirdi. Dedim ki 65'ten sonra merak ediyorum takımları. Çünkü tempo bir türlü düşmüyor. Voleybol maçı gibi. Niye? Top bende gezerse koştuğumu anlamam. Sen de topu almak için uğraşırsan çıldırırsın, yorulursun. Bugünkü olay o. Galatasaraylı futbolcular bıkmadan usanmadan bu işi yaptı. Galatasaray çok koşmasına rağmen hiç düşmedi oyundan."

"ŞENOL HOCA GİDER"

"Şenol Hoca'nın suratını görmediniz mi? Şenol Hoca'nın suratına 70. dakikada baktığınızda maçın gidişatı belliydi zaten. Beşiktaş bugün pozisyon yakalamadı ama o Beşiktaş yok, bu sene olmadı. Avrupa maçları dışında olmadı. Şenol Hoca da oynar 3 maçını, 'Allah'a ısmarladık' der gider. Çok net gider. Şenol Hoca, Beşiktaş'ta kalmaz. Abdullah Avcı'yla zaten dirsek temasları var. Futbol işleri böyle, hemen kapıya koyarlar."

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erman toroğlu Beşiktaş şenol güneş

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bende buraya yazıyorum Şenol Hoca gitmez, Başakşehirde Şampiyon olur
papaz senin işin ortalığı karıştırmak biz hocamızdan memnunuz
senol hoca gidermi gider ama abdullah avci biraz zor gelir
sana da iyi bayramlar şenol güneş ooooo
Küçük bir yaralanmayı fırsata çevirmek isteyerek kariyerini bitirmese bile yerle bir etti. Olan BJK nin bu yıl ve önümüzdeki yıl kupada olmamasına ve bu yıl ki lige oldu.Elbette bir bedel çıkacaktır.
biraz dürüst olalım şenol hoca 2 pampiyonlu getirdi bu takıma avrupada ses getirecek neticeler aldı bu yıl Avrupa maçları nedeniyle sendeledi 2 ayrı kulvarda zorlandı elinizi vijdanınıza koyun bu insan başarısızmı
Tiyatroculardan daha iyi ücretle teklif almış gitmesi yüksek ihtimal,yalancı çobanla buraya kadar.
Yetenekli oyuncular sayesınde 2 şampıyonluk geldi bu da prım yaptı. Bu adamın kafası gece maçlarında hiç çalışmıyor . mesela şampiyonluğa veya tur atlamaya bereberlik yetiyor . bu arada bir sıfır galipsiniz maçı yenik bitiriyorsunuz . yanı taktik zeka hiç yok . çok bile kaldı...
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