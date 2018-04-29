Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen takımı Ümraniye'de karşıladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara alan ve ligde 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ı maç dönüşünde taraftarları yalnız bırakmadı.

Sosyal medyada Teknik Direktör Şenol Güneş'e büyük destek veren siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde de takımı yalnız bırakmadı.

100 kadar Beşiktaş taraftarı, takımın tesislere gelmesiyle birlikte çok sayıda meşale yakarak Teknik Direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarların Şenol Güneş'e "Bizi bırakma" demesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli çalıştırıcı, kendisine destek verenleri el sallayarak selamladı.

