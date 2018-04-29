SPOR

Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen takımı Ümraniye'de karşıladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'e büyük destek verdi.

Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen takımı Ümraniye'de karşıladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara alan ve ligde 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ı maç dönüşünde taraftarları yalnız bırakmadı.

Sosyal medyada Teknik Direktör Şenol Güneş'e büyük destek veren siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde de takımı yalnız bırakmadı.

100 kadar Beşiktaş taraftarı, takımın tesislere gelmesiyle birlikte çok sayıda meşale yakarak Teknik Direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarların Şenol Güneş'e "Bizi bırakma" demesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli çalıştırıcı, kendisine destek verenleri el sallayarak selamladı.

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş taraftar

En Çok Okunan Haberler

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen takımı Ümraniye'de karşıladı

Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen takımı Ümraniye'de karşıladı

Tolgay Arslan: Şampiyonluk çok zor

Tolgay Arslan: Şampiyonluk çok zor

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Atiba kadro dışı!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Atiba kadro dışı!

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

Beşiktaş'ın en önemli kozu Talisca

Beşiktaş'ın en önemli kozu Talisca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.