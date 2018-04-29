Tolgay Arslan: Şampiyonluk çok zor

Tolgay Arslan, "Bireysel hatalar yaptık, 2. yarıda pozisyonlara girdik. Penaltı ve kırmızı kart pozisyonu ve sonra geriye düştük. Moralimizi bozdu. Golü bulmaya çalıştık, riske girdik. Olmadı, bizim için çok, çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansı var ama çok az. Taraftarları da üzdük, sevdiklerimizi de üzdük, ailemizi de üzdük. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor, son 3 maçı almamız gerekiyor. Sonra nerede olduğumuzu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

LENS: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens ise şanssız olduklarını söyleyerek, "Çok önemli bir maçtı, kazanan takım şampiyonluk için büyük bir adım atacaktı ama olmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bundan sonra kalan maçlara bakacağız ancak durum bizim elimizde değil" dedi.

