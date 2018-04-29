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Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda flaş bir olay yaşandı. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önnce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.

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Galatasaray Beşiktaş şenol güneş

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