Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önnce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.

