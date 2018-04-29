Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Atiba kadro dışı!

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor! Sakatlığı sebebiyle geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçını da kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray maçında da sahadaki yerini alamayacak. Şenol Güneş, Atiba'nın yokluğunda orta sahada Gary Medel ve Tolgay Arslan'a şans verirken Oğuzhan Özyakup'u yedek bekletti.
BU SEZON 6. KEZ YOK
35 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giyemezken Beşiktaş, bu maçlarda Kasımpaşa, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı, Göztepe'yi 5-1 yenip son hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.
Öte yandan Şenol Güneş, takımın bir diğer Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'i de kadroya almadı.
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