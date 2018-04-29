Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.
2 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.
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