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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş taraftarlarından 2 kişi, Türk Telekom Stadı'na giderken otobüs camlarını kırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

2 TARAFTAR GÖZALTINDA

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

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Galatasaray Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
acımayacaksın camları kıran hainlere bunları sokacaksın içeriye 6 ay yatıracaksın bak bakalım bir daha yapıyorlarmı..
efendi bjk böyle bişey yapmaz
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