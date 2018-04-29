Beşiktaş'ın en önemli kozu Talisca

Beşiktaş’ın yıldız hücum oyuncusu Anderson Talisca, bu sezon özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki Sambacı, takımının Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında 12 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri tam 10 kez havalandırmıştı.

Sezon genelinde ise Kara Kartal’da 43 karşılaşmada 19 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Talisca, bu akşamki Galatasaray derbisinde takımının en önemli hücum silahı olacak. Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan lig mücadelesinde de şov yapan başarılı futbolcu, 27 Şubat 2017’deki karşılaşmada Beşiktaş’a 3 puanı getiren golü kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncu, bu başarısını bu akşam da devam ettirmek için mücadele edecek.

