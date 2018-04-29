Vagner Love sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası forvet hattına alternatif olarak Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, Beşiktaş ile yol ayrımına girdi. Beklenenin çok uzağında bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız son olarak ülkesine verdiği demeçle ayrılığın fitilini ateşlemiş oldu.

Brezilya basınına konuşan Love, "Corinthians'a dönmek istiyorum. Bunu da hemen yapmak istiyorum... Orada çok güzel günlerim geçti. Dönebilirsem bu benim için harika olur" dedi. Bu sözler sonrası Beşiktaş'taki kredisi iyice tükendi.





