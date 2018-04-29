Fikret Orman: Aykut Kocaman kendi işine baksın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Kasımpaşa maçının ardından siyah-beyazlı takım ile ilgili yaptığı açıklamalara Beyaz TV'de canlı yayınlanan "Beyaz Futbol" programında cevap verdi.
Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:
"Biz Fenerbahçe maçını artık kapattık"
"Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk futbolunun temel taşları. Yöneticiler olarak biz de bazen olayları gerdik ama bizim hedefimiz bu edebi dostluğu, rekabeti devam ettirmek olmalı. Geçmişi konuşmanın artık kimseye faydası yok. Biz Fenerbahçe maçını artık kapattık. Beşiktaş bizim sahip olduğumuz bir kulüp değil. Burası Beşiktaşlı taraftarların, divanın, daha doğrusu halkın sahibi olduğu bir kulüp. Bizler geçiciyiz. Hizmet veriyoruz, geçiyoruz. Bu kararlar bizim tek başımıza verdiğimiz değil. Beşiktaş camiasının tümünün kararı. Divan Kurulu toplantısıyla ilgili bir şey söylemek istemem. Bu soruları yanıtlamak istemiyorum. Ama Türkiye'yi kötü gösterecek şeylerin içinde ne olursa olsun olmayız."
"Aykut Kocaman kendi işine baksın"
"Aykut Kocaman rakibimizin hocası, bir yorum yapmak da istemem. Beşiktaş camiası adına konuşması ve her şeyde Beşiktaş'ı katarak konuşması hoş şeyler değil. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Aykut Hoca, Fenerbahçe'nin kendi teknik konularını yorumlasın, kendi işine baksın."
Galatasaray derbisine gidecek mi?
"Türk Telekom Stadı'na gidip gitmeyeceğime henüz karar vermedim. Yarın belli olur. Daha önce de birçok kez gittim oraya ama henüz kararım belli değil. Bu dakikadan sonra bizlerin yapacak bir şeyi yok. Top artık futbolcular ve teknik heyetlerde. Biz ancak seviniyoruz, üzülüyoruz. Şenol Abi gayet iyi. Tabii çok üzüldü hepimiz gibi. Çok tecrübeli bir futbol insanı. Şenol Hoca 200'e yakın derbi oynamış bir hoca, sporculuğunu da katarsak. Fatih Hoca da keza öyle. İki tane çok tecrübeli hoca var. Unutulmasın, bu bir spor müsabakası. Herkes şampiyon olmak istiyor ama sadece bir takım şampiyon olacak."
"Demba Ba konusunda belki ben de yanlış yaptım"
"Demba Ba konusunda belki ben de yanlış yaptım. O soruya yanıt vermemem gerekiyordu. Belki başka yerlere de çekilmeye çalışıldı. Şerefimle söylüyorum, ben o sözü bir manayla söylemedim. Başka şeylere çekmek, kötü kalplilerin yapacağı bir şey. Şenol Hoca'nın bordo giymesi bizi niye rahatsız etsin? Biz de siyah-beyaz giyiyoruz, Fenerbahçeliler sarı-lacivert, Galatasaraylılar sarı-kırmızı giyiyor. Şenol Hoca çoğu zaman da siyah-beyaz giyiyor. Bursa'da da yeşil giyiyordu. Çok beyefendi bir aile babası."
"Cenk Tosun, Beşiktaş'ın evladı"
"Süleyman Abi'nin gördüğü saygının yarısını görmeyi Allah bize nasip etsin. Asla haddimiz değil Süleyman Abi ile aynı kefede olmak. Cenk Tosun, Beşiktaş'ın evladı. Biz de, Beşiktaş taraftarı da onunla gurur duyuyoruz. Allah işini rast getirsin."
"Fenerbahçe maçı günü stadımızda antrenman yapma gibi bir planımız yok"
"Fenerbahçe maçı günü stadımızda antrenman yapma gibi bir planımız yok. Ortamlar gergin, ülkeyi daha fazla germenin bir manası yok. Bunlar söylendi ama biz bunlara sıcak bakmadık. Beşiktaş'ın mesaj verme gibi bir amacı yok, zaten Beşiktaş'ın kendisi mesajdır."
Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı
Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım ve Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı
Talisca'nın yerine Paulinho geliyor
Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi
Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu
Galatasaray'ın yeni golcüsü Feghouli
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!
Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum