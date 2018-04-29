Fikret Orman: Aykut Kocaman kendi işine baksın

"Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk futbolunun temel taşları. Yöneticiler olarak biz de bazen olayları gerdik ama bizim hedefimiz bu edebi dostluğu, rekabeti devam ettirmek olmalı. Geçmişi konuşmanın artık kimseye faydası yok. Biz Fenerbahçe maçını artık kapattık. Beşiktaş bizim sahip olduğumuz bir kulüp değil. Burası Beşiktaşlı taraftarların, divanın, daha doğrusu halkın sahibi olduğu bir kulüp. Bizler geçiciyiz. Hizmet veriyoruz, geçiyoruz. Bu kararlar bizim tek başımıza verdiğimiz değil. Beşiktaş camiasının tümünün kararı. Divan Kurulu toplantısıyla ilgili bir şey söylemek istemem. Bu soruları yanıtlamak istemiyorum. Ama Türkiye'yi kötü gösterecek şeylerin içinde ne olursa olsun olmayız."

"Aykut Kocaman kendi işine baksın"

"Aykut Kocaman rakibimizin hocası, bir yorum yapmak da istemem. Beşiktaş camiası adına konuşması ve her şeyde Beşiktaş'ı katarak konuşması hoş şeyler değil. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Aykut Hoca, Fenerbahçe'nin kendi teknik konularını yorumlasın, kendi işine baksın."

Galatasaray derbisine gidecek mi?

"Türk Telekom Stadı'na gidip gitmeyeceğime henüz karar vermedim. Yarın belli olur. Daha önce de birçok kez gittim oraya ama henüz kararım belli değil. Bu dakikadan sonra bizlerin yapacak bir şeyi yok. Top artık futbolcular ve teknik heyetlerde. Biz ancak seviniyoruz, üzülüyoruz. Şenol Abi gayet iyi. Tabii çok üzüldü hepimiz gibi. Çok tecrübeli bir futbol insanı. Şenol Hoca 200'e yakın derbi oynamış bir hoca, sporculuğunu da katarsak. Fatih Hoca da keza öyle. İki tane çok tecrübeli hoca var. Unutulmasın, bu bir spor müsabakası. Herkes şampiyon olmak istiyor ama sadece bir takım şampiyon olacak."

"Demba Ba konusunda belki ben de yanlış yaptım"