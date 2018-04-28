Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Beşiktaş, Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun'dan 500 bin Euro ek gelir elde etti.
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre milli futbolcunun bu sezon 10 karşılaşmaya 11’de başlaması halinde, İngiliz ekibi 500 bin Euro daha ödeme yapacaktı. Everton-Huddersfield maçına 11’de çıkan Cenk, Everton forması ile 10. kez 11’de yer aldı ve Beşiktaş’a 500 bin Euro daha kazandırmış oldu.
İngiliz ekibinde ile bu sezon 12 mücadelede görev yapan Cenk, 4 gol attı.
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