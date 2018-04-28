SPOR

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a 500 bin Euro daha... Everton-Huddersfield maçına ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, Beşiktaş'a 500 bin Euro daha kazandırdı.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Beşiktaş, Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun'dan 500 bin Euro ek gelir elde etti.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre milli futbolcunun bu sezon 10 karşılaşmaya 11’de başlaması halinde, İngiliz ekibi 500 bin Euro daha ödeme yapacaktı. Everton-Huddersfield maçına 11’de çıkan Cenk, Everton forması ile 10. kez 11’de yer aldı ve Beşiktaş’a 500 bin Euro daha kazandırmış oldu.

İngiliz ekibinde ile bu sezon 12 mücadelede görev yapan Cenk, 4 gol attı.

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
Almanya'da skandal Türkiye kararıAlmanya'da skandal Türkiye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Beşiktaş everton

En Çok Okunan Haberler

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Aziz Yıldırım ve Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı

Aziz Yıldırım ve Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı

Galatasaray'a çılgın Beşiktaş primi

Galatasaray'a çılgın Beşiktaş primi

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Fikret Orman: Hakkımızla kazanacağız

Fikret Orman: Hakkımızla kazanacağız

Vida'dan flaş sözler: Gomis'le bir hesabım var!

Vida'dan flaş sözler: Gomis'le bir hesabım var!

Talisca'nın yerine Paulinho geliyor

Talisca'nın yerine Paulinho geliyor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu

Beşiktaş'a Denys Boyko için müjdeli haber

Beşiktaş'a Denys Boyko için müjdeli haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.