Vida'dan flaş sözler: Gomis'le bir hesabım var!

Tarih 7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.

Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Lyon’a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida’nın Gomis’e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.

‘Kazanmalıyız’

Milliyet'e konuşan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, “Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. “Galatasaray’da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu” sorumuza ise Vida hiç düşünmeden “Gomis” diye yanıt verdi.