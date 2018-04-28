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Talisca'nın yerine Paulinho geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Talisca'nın takımdan ayrılması durumunda yerine gelebilecek yeni 10 numara ile görüşmeler başladı.

Talisca'nın yerine Paulinho geliyor

Son yıllarda Portekiz'den yaptığı transferlerle bu ülke futbolu ile sıcak bağlar kuran Kartal'ın gözü şimdi de Braga'dan Paulinho'nun üzerinde...

Sözleşmesi 2021'de sona erecek oyuncuya Braga'nın yeni bir kontrat önereceği kaydedildi. Ancak Braga'nın 25 yaşındaki oyuncuya önereceği rakamların Beşiktaş'ın yanına yaklaşması beklenmiyor.

Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Braga Başkanı Antonio Salvador ile kıran kırana pazarlıklar yapabileceği de ifade edildi. Paulinho bu sezon Braga formasıyla ligde 27 maça çıktı, 12 kez fileleri sarsarken, 3 asist yaptı. Ara pasları çok etkili. Ayrıca kilit pas, bitiricilik, top saklama kategorilerde de başarılı. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Talisca paulinho braga

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