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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için Avrupa'nın köklü kulübünün transfer hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta birçok oyuncunun adı transfer iddialarında yer alıyor. Buna göre, son zamanlarda fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu Tolgay Arslan için Fransa'nın köklü ekibinin devreye girdiği iddia edildi.

Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Beşiktaş oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Marsilya'nın bu işi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında. Fransız kulübünün Tolgay Arslan için 10 milyon Euro'luk (49.4 milyon TL) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
tolgay arslan Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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