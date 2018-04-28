Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta birçok oyuncunun adı transfer iddialarında yer alıyor. Buna göre, son zamanlarda fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu Tolgay Arslan için Fransa'nın köklü ekibinin devreye girdiği iddia edildi.
Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Beşiktaş oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Marsilya'nın bu işi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında. Fransız kulübünün Tolgay Arslan için 10 milyon Euro'luk (49.4 milyon TL) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor. (TAKVİM)
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