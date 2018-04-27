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Beşiktaş'a Denys Boyko için müjdeli haber

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın devre arasında Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko ile ilgili Ukrayna kulübünün başkanı Igor Surkis'ten flaş açıklamalar geldi. Surkis, "Boyko gerçekten üst seviye bir performans gösteriyor. Eğer kendisiyle anlaşırsak Beşiktaş'tan transferi için her şeyi yapacağız" dedi

Beşiktaş'a Denys Boyko için müjdeli haber

Beşiktaş, Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu 2015/16 sezonunun devre arasında Dnipro'dan 3,3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş, adeta başına bela olan Boyko'yu geçtiğimiz devre arasında sezon sonuna dek altyapısından yetiştiği Dinamo Kiev'e kiralamıştı.

Dinamo Kiev'de de yediği hatalı gollerle adından söz ettiren Boyko'yla ilgili takımın eski oyuncularından Artem Milevskiy, "Dinamo'nun kalesinde sıçan var" ifadelerini kullanmıştı. Ne var ki Ukrayna kulübünün başkanı Igor Surkis'ten Beşiktaşlıları son derece memnun edecek bir açıklama geldi.

Kiev'de 1 numaralı file bekçisi konumunda olan Boyko'yla ilgili konuşan Surkis, oyuncuyu takımda tutmaya çalışacaklarını söyledi. Surkis, "Öncelikle Boyko, Dinamo'da kalmak istediğini açıklamalı. Gördüğüm kadarıyla da böyle bir niyeti var. Bu durumda onu takımımızda tutmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna kulübünün başkanı, "Boyko, uzun süre oynamamasına rağmen gerçekten üst seviye bir performans gösteriyor. Eğer kendisiyle anlaşırsak Beşiktaş'tan Dinamo'ya transferi için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Boyko'nun kendi evlatları olduğunun altını çizen Surkis, Boyko'nun Dinamo'da oynama arzusuna büyük saygı duyduklarını söylerken "Beşiktaş'la uzlaşı sağlamak zorundayız" dedi.

Boyko, daha önce yaptığı açıklamada Dinamo'da kalabilmek için iki kulübün anlaşacağını umduğunu söylemişti.Ukraynalı file bekçisi, yeni takımında şu ana dek 13 kez forma şansı buldu. (Fanatik)

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