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Devlet Bahçeli'den derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrıda bulunarak, 'Beşiktaş sahadan kaçmamalı' dedi.

Devlet Bahçeli'den derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmama kararına ilişkin soruya da yanıt verdi. MHP lideri, "Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Beşiktaş sahadan kaçmamalı" dedi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."


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Anahtar Kelimeler:
devlet bahçeli Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Ama sahadan sen kaçtın Sn. Bahçeli...!
Cumhurbaşkanı olayın hemen ardından çıkıp kumpas var dedi. Tabii ki federasyon bunun üzerine fb yi cezalandıramadı.
iyice kendini birşey sanmaya başladı.
Asla degistirmemelidir.siyaseti futbolun içine soktunuz çekin ellerinizi tertemiz sevdamizdan
çekin şu pis ellerinizi spordan sanattan...
sen saglam bi beşiktaşlı olsan beşiktaşın hakkını korurdun.
çok boş konuşan gördüm bahçeli ama senin kadarını cidden görmedim.
ÜLKEYİ KİM KUTUPLAŞTIRMIŞ ONA BAKIN BAHÇELİ
HERZAMANKİ GİBİ BOŞ KONUŞUYORSUN
Bir tek burası kalmıştı batırmadığın, hadi biraz da buraları karıştır da rahatla. En iyi yaptığın şey nasıl olsa.
çok boş konuşan gördümde bahçeli senin kadarını görmedim.
Seni bundan sonra kim ciddiye alır ki,boşu boşuna konuşma....
acaba birisimi emir verdi konuşuyor.Yada Basın danışmanlığı mı yapıyor
vatan haini seni, sen mi öğreteceksin beşiktaşa kaçmamayı, sende ihanetten kaçmadın ya gerçi
Önce bir iki bakanlık uğruna muhalefetten kaçmayalım ki sonra bunları konuşacak yüzümüz olsun.
doğru söylüyor aykutun azizin ve tüm fenerlilerin istediği bu holiganlık yapıp tur atlamak çıkın 33 dakikada. 3 tane atında bunların oyununu bozun yoksa bunlar hep böyle yaparlar avrupa maçında yapında görek uef sizi haklı bulacak tüpçüyü patlatırık ayandan sıkıştırdığınıza benzemez
@aydin_mustafa_1966 sahadan FB mi kaçtı hakem soyunma odasına girin demeden nereye gittiler Ben Buz ile tedavi edilen kanamalı yara Şenol hocada gördüm Delikanlı ise Kıldığı namazların hatırına Gitsin bir sağlık raporu alsın kafasındaki şeyler yapıştırma mı yoksa gerçekmydi
Sayın bahçeli,sana yakışmıyacak kadar mantıklı ve düzgün konuşmalar bunlar
HEDİ ORDAN SENİ KİM KALE ALIYOR Kİ KONUŞUYORSUN.
çok boş konuşan gördümde bahçeli senin kadarını görmedim.
Beşiktaş'ın kaçtığı falan yok karara tepkisini göstermek için böyle bir karar aldı. Eğer kaçan biri varsa o da sensin. Kongreden nasıl kaçtığını neler yaptığını herkes biliyor. 3 kuruş aklını kendine sakla.
Ha bir de kongreden ihraç listesine eğer varsa şu hıyarı da ekleyin.
syın başkanım teke kelime HELAL OLSUN
kaçma olarak algılanmamalı ama sonuç ne olursa olsun bence çıksın oynasın biz onları değil 33 dk 33 sn'de bile yeneriz hemde 10 kişiyle bu da aykut beye kapak olur tabi ona bu kapak da yetmez de ! ! (hiç umudum yok da) belki utanır ...
Bunada karışmayın bir zahmet...
Kardeşim sanane . Hayır senin bir futbol kokartın var mı ? Bir Fifa kokartın var mı ? Her konuda yorum yapıyorsunuz. Siz işinize bakın futbola siyaset sokmayın. Bu maçın devam kararının da siyasi olduğunu herkes biliyor. Kumpas diye diye dış mihrak diye diye ülkeyi kutuplaştırdınız.
Bu aralar Devlet’in her dediği çıkıyor Fiko karar değiştirir mi :)
hayatımda senin kadar omurgasız gevşek bir insan görmedim.bjk kaçmadı haksızlığa tff'yi işgal eden hırsızlara bir tokat attı.senin parmağın varsa o tokat sanada atılmıştır.gevşek.
Bir tek burası kalmıştı karışıp batırmadığın, hadi burayıda bir karıştır bakalım en iyi bildiğin işi yap.
İşine bak sen git siyasetcilik oyna
SA-NA-NE!!!
Sizene! Maçtan sonra bi laf ettiniz ortalığı karıştırdınız. İnsanları ayrımcılığa götürdünüz. Şimdiye kadar MHP den başka bir partiye oy vermemiştim 2002 den bu yana bu seçimde oyda vermiycem. Sırf Beşiktaş aleyhine yaptığınız konuşmadan dolayı
BAHÇELİ İYİCE BUNADI VALLAHİ... KENDİSİ MHP VEYA BJK LİDEN ZİYADE AKP+FB Lİ GİBİ DEMEÇLER VERİYOR..... ZATEN TFF KARAR ALMADAN KENDİSİNE DEDİRTTİLER "MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETSİN" DİYE... ÜLKEDE ADALETMİ VAR? HELE TÜPÇÜNÜN BAŞKAN OLDUĞU TFF... FB NİN ŞİKE SUÇU VE BİR ALT LİGE İNDİRİLME CEZALARINI HUKUKA AYKIRI KALDIRANLAR UTANSIN... BAHÇELİ NE İÇİYOR OLABİLİR BÖYLE SAÇMA SAPAN TAHRİK VE TAHKİR EDİYOR KOCA BİR CAMİAYI? ZORLAMI İÇİRİYORLAR NE? NORMALDE BU LAFLARI ASLA BİR BJKLİ ETMİYECEĞİ GİBİ OLMAYANLARDA EDEMEZ. HAYRET VALLAHİ...
yakışmadı bahçeli adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini yaratmak zorunda kalır bizde bunu göstermek için sahaya cıkmıyoruz 3atıpta maymuna cevırdgımız takımdan kaçmayız 10kişi 4attığımız takımdan kacmayız bunu bilin istedim vardar gibi deplasmana gitmye otobusu bıle olmayan takıma elenenden hiç kaçmayız bu adalet istemektir kaçmak değil
Futbol bu Kız oyunu değil erkek oyunu ama bu Tinerciler küsen çocuklar gibi bana ne bana ne ben oynamıyorum işte der gibiler bunların çark edeceği belli ama maçaları yemez:))
Sayın Genel Başkan ...Sen Beşiktaş'ı bırak da Adana nın iki takımı da küme düşmemek için mücadele veriyor. Sen onlarla ilgilen bir zahmet
la yürü git kim dinler seni !!! bir bu kaldıydı açıklama yapmadığın bu taktikleri recep abinmi veriyor sana herşeye maydonoz ol diye..
sayın bahçelinin bu söyledikleri doğru ise onunda futbol bilgisi olmadığı açık bu ülkede Fenerbahçe şike yaptı belgelendi ama hükümet federasyon ile birlikte fener bahçeyi akladı siyasiler futbola karışmasında vatandaşlarımızın huzur içinde refah seviyesini nasıl yükseltiriz onu düşünsün sizin işiniz futbol değil siyasilerin kaygısı her halde Beşiktaş taraftarı bu karara tepki verip oy vermez diye düşünüyorlar futbol federasyonu aldığı bu kararla kendini bir kez daha siyasilerin güdümünde olduğunu göstermiştir. Beşiktaş başkanını aldığı bu karardan dolayı kutluyorum Beşiktaş kulüp başkanı
sen git yalakalık yapmaya devam et sendava adamı olsaydın koskoca ülkücü camianın içine nifak sokmazdın beşiktaşımı ağzına alırken besmele çek sarayın dalkavuğu
Sen kimsin yaa, sen besiktas ismini soylemeden once git agzini sabunla
Spora siyaset sokulmamalı, Federasyon da değiştirilmeli, kimsenin etkisi altında kalmadan
Beşiktaş kulübü bir karar daha alıp direk kırmızı kart ile atılan oyuncunun cezası en az iki maç bu yüzden federasyonun Beşiktaş kulübünün ağzına sus payı verdiği bu kararıda kabul etmeyip pepe yi oynatmaması lazım ondan sonraki gelişmeleri futbol federasyonu düşünsün saygılarımla...
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