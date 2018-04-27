Devlet Bahçeli'den derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmama kararına ilişkin soruya da yanıt verdi. MHP lideri, "Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Beşiktaş sahadan kaçmamalı" dedi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."



