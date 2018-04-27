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Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen Barcelona, twitter hesabından bir paylaşım yayınladı. Katalan ekibin, Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşım Beşiktaş’ı gururlandırdı.

Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Türkiye hesabından Beşiktaş'a ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bu sezon tarihindeki ilk namağlup şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Barcelona, Süper Lig'de aynı başarıya 1991-92 sezonunda ulaşan Beşiktaş'a atıfta bulundu.

Katalan ekibinin Twitter'daki Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" mesajı yazıldı.

barca

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş barcelona

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