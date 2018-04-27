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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak alınan maça çıkmama kararını resmiyete döktü. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak alınan maça çıkmama kararını KAP'a bildirdi.

Siyab beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada: "Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çıkmayın nolacak yemedi tabi beştaş beleşten finale çıkmayı hayal ediyordu kendi stadlarında hasan çetinkayanın kafasını yardılar mehmet topala taş attılar senol boğaz sıktı bişey yok kendilerine olunca zırlıyorlar zamanında fenerin hocasının sırtına taş atıldı Ali Şen takımı sahadan çekti nolu fener 3 yıl kupaya katılamadı olan fenere oldu çıkmazsanız bunları göze alacaksınız
Tüpçünün TFF si bjk yi koruyup kollamaktan bi vazgecse Okkali bir ceza alır ama onlarda biliyor Tüpçü yu işte nede olsa eski bak başkanı diyet borcu var
@emir.33 sen öyle avut kendını yememiş 3tane cakıpta aklınızı aldıgımızı unutmussun kadıkoyde kalecısız 4çaktıgımızı unutmussun kendı kalemıze attıgımız son dk golunde volkanın ortasahaya kadar kousup delı gıbı beraberlıge sevındıgını unutmussun yememişmiş:)))ıkı mactada attıgımız gollerın ofsayt dıye sayılmadıgında hatırlatayım yememiş:))))
şimdi o kupanın bir kulpunu aykut tutsun bi kulpunuda azize anlayan anladı iyi tutun kaçmasın o kupayı 30yılda bir aldıgınız için bidahakine ömrünüz yetmeyebilir
onurlu dik duruşundan dolayı kutlarım seni BEŞİKTAŞ
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