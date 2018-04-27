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Şenol Güneş Gomis'i Medel ile durduracak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, sakin ve sabırlı futbolun kendilerini zafere götüreceğine inanıyor. Şenol Güneş, Galatasaraylı Gomis'i Gary Medel ile durdurmayı planlıyor.

Şenol Güneş Gomis'i Medel ile durduracak

Galatasaray derbisine, Fenerbahçe maçındaki olayların gölgesinde devam eden Beşiktaş, kapılarını dış dünyaya kapattı.

Basına kapalı gerçekleştirilen dünkü idmanda, Galatasaray maçının taktiksel varyasyonlarına geçen siyah - beyazlı takım, klasik kadrosuyla TT Arena'ya gitmeye hazırlanıyor. Pepe'nin bir maçlık cezayı çekip, takıma dönmesiyle kadrosunu şekillendirmeye başlayan teknik direktör Şenol Güneş'in, zorlu mücadelede Medel ile Atiba'yı birlikte oynatması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın, isimlerden çok, oynatacağı taktik üzerinde çalıştığı vurgulanırken, beraberliğin değil galibiyetin peşinde olduğu bildildirildi.

Beraberlikte şampiyonluk şansının büyük riske gireceğini düşünen ve bunu takıma da aktaran siyah - beyazlı teknik adam, sakin ve sabırlı futbolun galibiyeti getireceğini söylediği ortaya çıktı. Teleset Mobilya Akhisar ve Evkur Malatyaspor maçlarındaki bu tavırlarının derbide de devam etmesini isteyen Şenol Güneş, Rodrigues, Gomis ve Fegouli gibi isimlere de özel önlem almaya çalışacak. Gomis'in gollük paslarla buluşmasını da engellemek isteyen tecrübeli teknik adamın, en önemli kozu ise Medel olacak. Şilili oyuncu deyim yerindeyse derbide joker oyuncu olarak görev yapacak.

Bu arada Güneş'in, önceki günkü antrenmanda futbolcularıyla bir görüşme yaparak, oyuncularını motive etmeye çalıştığı belirtildi. Şenol Hoca'nın, "Elbette ki gündemi konuşacaksınız, tartışacaksınız ama, siz şu an sadece Galatasaray maçını düşünün. Yönetimimiz gerektiği kadar o işlerle ilgileniyor. Bize düşen önce Galatasaray maçına odaklanmak, kazanmak ve sonraki 3 maçı da alıp şampiyon olmak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden olmak o heyecanı yeniden yaşayıp daha büyük başarılar kazanmak istiyorsak önce bu ligi kazanmalı, şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz saha içinde ve herkese en büyük cevabı bu şekilde sahada vermeliyiz" diye konuştu.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam gibi top oynayin orda show yapmayin mileti germeyin.
Gomis o patetesi cips yapar çıtır çıtır yer be
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