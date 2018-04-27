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Marsilya'dan Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 10 milyon euro!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu! Marsilya'nın Beşiktaş'ın kapısını Tolgay Arslan için 10 milyon euroluk bir teklifle çalması bekleniyor.

Marsilya'dan Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 10 milyon euro!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan'a Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu öğrenildi.

Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Marsilya'nın bu işi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.

Fransız kulübünün Tolgay için 10 milyon Euro'luk (50 milyon TL) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

(Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolgay arslan marsilya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
8 taşın tinercisine müthiş para...bu fransızlar kafayı yemişş...
Tolgay arslan değerli,kaliteli ve nitelikli bir futbolcumuzdur , Şüphesiz bir çok takımın ona ihtiyacı vardır , ama günümüz dünyasında 10 milyon euro büyük bir rakam değil.Kendi kanaatimce zamana bırakılırsa asıl değerine ulaşacaktır.Öncelikle kulüp yöneticilerimiz bu fiyata aynı kalitede ve nitelikte bir oyuncu alabilir miyiz bunu düşünmelidirler.Tabi ki en büyük dileğimiz Tolgay Arslan'ın takımızda daimi olarak kalması başarılarına devam etmesidir. Saygılarımızla.
Biz 10 milyon euro verelim Marsilya forvetini bize versin 10 milyon euro ne ?
50 milyonluk çılgın teklif dediğin 50 milyon lira. pazarda sözü geçen para Euro. sonrasında alacağın adama da Euro vereceksin. 10 milyon Euro olarak bakılırsa abartıldığı gayet açık.
Kesinlikle satilmamali, bu paraya tolgay ayarinda oyuncu yok, su anda avrupada bu ayarDa topcular 20 miluonun altina satilmiyor, aptallik olur
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