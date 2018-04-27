Marsilya'dan Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 10 milyon euro!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan'a Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu öğrenildi.
Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Marsilya'nın bu işi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.
Fransız kulübünün Tolgay için 10 milyon Euro'luk (50 milyon TL) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
(Takvim)
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