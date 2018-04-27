Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman'ın sözleri damga vurdu!

Beşiktaş yönetimi olağanüstü divan kurulu toplantısından sonra yaptığı yönetim kurulu toplantısında TFF tarafından 3 Mayıs saat 20:30'da kaldığı yerden oynanacağı açıklanan Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.

Herkesin merak ettiği Beşiktaş yönetimi bu kararı nasıl aldığıydı?

İşte olayın perde arkası...

Toplantıya uzun süredir yönetime gelmeyen Erdal Torunoğlu dışında herkes katıldı. Toplantıda bir numaralı gündem Fenerbahçe maçı sonrası TFF'nin verdiği karar oldu.

Yönetim kurulu üyeleri bir sonraki adımın ne olacağını tartıştı. Başkan Fikret Orman'ın sözleri ise toplantıya damga vurdu.

Orman'ın yönetim kurulu üyelerine şöyle seslendi:

"Bu sportif bir karar. Biz spor kulübüyüz, siyaset ile ilgimiz yok. "Bizim tek muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Eğer maça çıkmama kararı alırsak; bu koltuklarda oturamayız."

Bu konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Tüm üyeler oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda cezaların nasıl olacağına yönelik bir konuşma geçmediği belirtildi.

(Fanatik)

