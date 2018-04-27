SPOR

Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman'ın sözleri damga vurdu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.04.2018 07:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yarıda kalan derbiye çıkılmama kararının ardından divan kurulu toplantısında nelerin yaşandığı ortaya çıktı. Divan Kurulu'na, Fikret Orman'ın yaptığı konuşmalar damga vururken, Fikret Orman'ın sözleri sonrası derbiye çıkmama kararının oy birliği ile alındığı belirtildi.

Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman'ın sözleri damga vurdu!

Beşiktaş yönetimi olağanüstü divan kurulu toplantısından sonra yaptığı yönetim kurulu toplantısında TFF tarafından 3 Mayıs saat 20:30'da kaldığı yerden oynanacağı açıklanan Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.

Herkesin merak ettiği Beşiktaş yönetimi bu kararı nasıl aldığıydı?

İşte olayın perde arkası...

Toplantıya uzun süredir yönetime gelmeyen Erdal Torunoğlu dışında herkes katıldı. Toplantıda bir numaralı gündem Fenerbahçe maçı sonrası TFF'nin verdiği karar oldu.

Yönetim kurulu üyeleri bir sonraki adımın ne olacağını tartıştı. Başkan Fikret Orman'ın sözleri ise toplantıya damga vurdu.

Orman'ın yönetim kurulu üyelerine şöyle seslendi:

"Bu sportif bir karar. Biz spor kulübüyüz, siyaset ile ilgimiz yok. "Bizim tek muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Eğer maça çıkmama kararı alırsak; bu koltuklarda oturamayız."

Bu konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Tüm üyeler oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda cezaların nasıl olacağına yönelik bir konuşma geçmediği belirtildi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ÇIKMAZSAN ÇIKMA FİKO ALIŞMIŞSINIZ OYNAMADAN MAÇ ALMAYA
@f.bakir şampiyonlar liginde 6 maç 14 puan oynamadan değilmi..at gözlüğünü çıkar bakma şaşı alayınız gelse yıkamaz Şanlı BEŞİKTAŞI
aglıycaksanız ,oynamayalım ....
@serdar75491 BAŞKANINIZ AZİZE HER ŞAMPİYON OLAN BAŞKA TAKIMDAN SONRA BAŞKANLIĞI BIRAKIYORDU O ZAMAN AĞLAMA YOK 3 TEMMUZDA ŞİKE OYUN VAR AĞLA SONRA BURADA YAZ KES SESİNİ ÖNÜNDEN YEMEYE DEVAM İZLE ŞANLI KARTALI ...BİZİMLE UĞRAŞMAYIN ÇOCUĞUNUZ OLMAZ...
en büyük beşiktaş gerisi traş.
Bir kere daha besiktasli olmaktan gurur duydum, tüpçü ve aziz mutlulukla futbolu getirdikleri noktaya baksinlar, biz sebanin besiktasiyiz, bu gurur bize yeter
helal olsun...
BİR HAFTA DEVLETİN ZİRVESİNİN ARDINDAN GEZDİN PARA İSTEDİN OLMADI BORÇLAR SİLİNSİN DEDİN KABUL GÖRMEDİ VE O MAÇTA KUMPAS BAŞLATIN EY FİKO KIVIRMA BATINIZ BATACAKSINIZ NEDEN BAŞKA BAHENE ARARSIN 1 ŞİMDİYE KADAR HİÇMİ SİZİN STADA FURBOLCULARA BİR ŞEYLET ATILMADI SİZİN TATAFTARINIZ HİÇMİ BAŞKA FUTBOLCUYA KÜFÜR ETMEDİ YAZIKTIR YAZIK KIVIRM AZ ONURLU OL BATIK DE
BEŞİKTAŞım şimdi daha çok seviliyorsun iyiki BEŞİKTAŞlıyım
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