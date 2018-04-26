SPOR

Futbol dünyasından Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına ilk tepkiler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Ünlü futbol yorumcuları, Beşiktaş'ın aldığı kararları değerlendirdi.

Futbol dünyasından Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına ilk tepkiler

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.
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Ünlü spor yorumcuları, Beşiktaş'ın aldığı kararı değerlendirdi.

Ünlü spor yorumcuları, Beşiktaş'ın aldığı kararı değerlendirdi.
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İşte o yorumlar...

İşte o yorumlar...
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GÜNTEKİN ONAY

GÜNTEKİN ONAY
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NİHAT KAHVECİ

NİHAT KAHVECİ
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AHMET ÇAKAR

AHMET ÇAKAR
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ERGİN ASLAN

ERGİN ASLAN
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SEDEF ORMAN

SEDEF ORMAN
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iki takıma da yazık oldu. Şenol Güneş iki takımı da yaktı. ŞenolGüneş her iki camiadan ve 70 milyondan özür dilemeli. Bjk ye sahip çıkacağım derken Şenol Güneş in saçmalıklarını savunanlar gözünüzle gördüğünüzü inkar etmeyin...
aynen katılıyorum,ts -fb düşmanlığından sonra bjk -fb düşmanlığı yaratan Şenol güneş yazıklar olsun senin kişiliğine
BEŞİKTAŞA YAKIŞAN KARAR TEBRİK EDİYORUM
Paşa paşa çıkarlar.
ŞEREF ZEHİRLENMESİNE GİREN RENKLİLER VE TEFEFE
Ne güzel takım beşiktaş.
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