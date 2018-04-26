Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Beşiktaş verilen bu karar sonrasında olağanüstü toplandı. Divan Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda maça çıkmama kararı sonrası siyah-beyazlıları 3 büyük ceza bekliyor.

Beşiktaş'ın yazılı açıklamayla Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamasının ardından siyah-beyazlıların ne ceza alacağı gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmaması halinde, statüye göre hükmen mağlup sayılacak, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılamayacak ve bu sezon elde etmeye hak kazandığı gelirlerden mahrum kalacak.

İşte talimatnamedeki kural;

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.





