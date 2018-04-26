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Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe derbisinin kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmesinin ardından Beşiktaş'ın 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak mücadeleye çıkmama kararı alması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş'ın bu kararının ardından alacağı cezalar da belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağı için 3 büyük ceza ile karşı karşıya...

Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Beşiktaş verilen bu karar sonrasında olağanüstü toplandı. Divan Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda maça çıkmama kararı sonrası siyah-beyazlıları 3 büyük ceza bekliyor.

Beşiktaş'ın yazılı açıklamayla Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamasının ardından siyah-beyazlıların ne ceza alacağı gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmaması halinde, statüye göre hükmen mağlup sayılacak, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılamayacak ve bu sezon elde etmeye hak kazandığı gelirlerden mahrum kalacak.

İşte talimatnamedeki kural;

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Takım
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Okuyucu Yorumları 65 yorum
BEŞİKTAŞ SAHADAN KAÇTI.. KORKAK ŞEREFSİZLER :))
Helal olsun Beşiktaş'a delikanlı olduğunu gösterdi,deliğikanlı değil.Fenerasyon şimdi mum yaksın.
çokkkk ta tınnn süt kupası sizin oldun renkliler
kararı dekliyorum
Bedavacılık yok....
Çarşı alayına karşıymışta falan filan korkak tavuklar sizi.
cezalarınızda batsın büyük beşiktaş taraftarı beşiktaşın arkadında
Beşiktaş şampiyon olsun kupalar kazansın diye tutulmaz besiktaslilik bir değerler manzumesidir
bu sahada çıkan olaylarda tff talimatnamesinde hükmen yenik sayılacak takım fenerbahçedir talimatı kanunu uygulayamıyorsan beşiktaşa söz söleyecek bir kurul degildir tff denen kurum beşiktaş sonuna kadar haklıdır bu durumda
Yazıklar olsun korktu dedirtecekler
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ TARAFTARININ İSTEĞİ DOĞRULTUDUNDA ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERMİŞTİR, İÇİMİZİ BİR NEBZE SOĞUTMUŞTUR, YÜREKTEN KUTLUYORUM. BİZ KUPADA BİR MÜDDET YOKUZ, FEDERASYON BU KARARI ALIRKEN BÖYLE BİR SONUÇLA KARŞILAŞACAĞINI TAHMİN ETMİŞTİR HERHALDE. FENERBAHÇE DE MURADINA ERDİ ARTIK BİR YERLERİNE KINA YAKARLAR.
AYKUT AZİZ İSTİFAAAAAAAAAAAAAAA
iyi olur herşeyden mahrum kalsınlar eziktaşlılar düzdükleri senaryo ellerinde patladı hazm edemiyor düzenbazlar
Turkiye kupasinin geliri oyuncularin mac basi ucretlerini bile odemiyor zaten ortalikta bir kayip yok kupa bu sezon besiktasa sadece zarar verdi dahada zarar gormeye gerek yok
Provakatör tinerciler zaten eleneceklerini anlayınca bir çakmak atılsa fırsat bilip rezil tiyatrolar yaparak kaçıp giderler iyi olmuş boşuna milleti masrafa sokmasınlar bunlardan cacık olmaz, gerçekten bu ülkenin tek derbisi Fenerbahçe-Galatasaray arkadaş gerisi tırıvırı işte.
bu ne demek biliyormusumuz “hatalarımızla kaybetmek üzere olduğumuz tur u hillleli dolaylı yoldan tammm lehimize çevirecektik ki fark ettiler ,! o zaman bizde oynamıyoruz ,!! mızıkçığı yapıyorlar ,!!! şimdi de dik duruşu meselesi yapıyorlar futbolun şeref yoksunu sekiztaşlılarrr gtnz yiyorsa lig maçlarınada gelmeyin göreyim boyun yzun ölçüsünü
umrumuz da bile degıl
beşiktaş sahada kazanamayacağını anladı
Hic problem degil, hemen bir forma yapilsin bu macin adina ozel olarak, 5 tane birden alirim
hadi yiyorsa çıkma fiko
Galatasaraylıyım.. Radikal ve onurlu bir karar.. Aynı şekilde kendi tuttuğunuz takıma bu kadar yabancı madde atılmış olsa siz ne düşünürsünüz? Takımımım küçük düşmesindense maça çıkmaması bence isabetli karar olur.. Tekrar helal olsun..
Şeref beyın cocuklarıyız biz,Şerefin olmadığı yerde bize kupa lazım degil
Türkiye kupası nedir arkadaş..? hiçbir imajı yok, keşke bizde katılmasak
maca çıkmamak nedir yaa bazı fb li taraftarlar ahlaksızlık magandalık yapmış olabilir Beşiktaş istiyor ki fb hükmen mağlup sayılsın taraftar taşkınlıgından tatil edilen maçta takımının suçu ne para cezası seyircisiz oynama bile vsvs bi yerde anlarızda
Karar tamamen fanatikçe bir karar fener ve beşiktaş savunmasını yaptı ortada bir karar çıktı beşiktaş sadece ve sadece mızıkçılık yapıyor. Bunu TFF'nin elinde örnek kararları olduğu için başka bir karar vermesi beklenmiyordum. Ayrıca Beşiktaşın Tavrı dik duruş Değik kesinlikle korkaklık. Fanatiklikten başka hiç birşey değil ve hiç bir kulup normal bir tavır sergilemiyor Fenerbahçede dahil herkes tarafını sergiliyor. Bir fenerli olarak Tek korkum maça çıkıp şans eseri bizi 10 kişiyle kupadan elemeniz olabilirdi. Bu fırsatı nasıl teptiniz anlam veremedim. Yaptığınız sadece KORKAKLIK.
Adamlar hakli kardesim. bir gs li olarak bjk yi karatindan dolayi tebrik ediyorum.
Doğru Karar .Bu futbol federasyonundan tam beklenecek karar çıkmış.kupada gelirse sizin olsun seneyede kendi aranızda oynarsınız.
Öncelikle TFF değil artık tescillenmiş FFF( Feneybahçe Futbol Fenerasyonu) Ayrıca bir talimatnameleride mi varmış.
ne büyük ceza türkiye kupası zaten gelir vermiyorki şikebahcenin şikeci başkanı cıkıp bu kupada zarar ediyoruz demedimi bilerek kupadan elendirmedimi takımını bu kupa macları bize zor oluyor demedimi gidip sakatlık falan oluyor demedimi bjk nin başkanı süt kupası bu demedimi türkiye kupasının ederi geliri yokki bu konuda en iyi yaklaşımı gs yapıyor kupa kupadır diyerek ha şike yandaşı hırsız kollayıcısı asporunda burda bir çıkarı var yayıncı kuruluş olarak ağlıyolar ondan işte ola bjk olsa ne olur olmasa ne olur kupada
helal olsun beşiktaŜ?&XH??H\?H?[?\?0??[H?H[?,HX\?]1,H?H 0ힰ???Z?^YX?Z?p?????0?1'?H[qg?XZ?0??\?^Y[\???qg?Z?qg??Z^XH0??,Z??^Y1,H?HY[]?^?q'?H?H?\^?[q'?H?[?^YH0??Z?Zqg??X?[]Zqg??X?Z?1,H
Tebrikler Beşiktaş bir Galatasaray taraftarı olarak dik duruşunuzdan dolayı sizleri kutluyorum Türk futbolunun saha da kazanılmasını herkes bilmeli masa başında kazananlara alet olunmamalı tekrar tebrik ediyorum başarılar dilerim
sahada kazanamayacağını anlayan jimnastik kulübünün tiyatrosu hüsranla bitti
Cezaları duyunca Çark yapacaklardır :))
Yapıştıııır...
Tüpçü napcen şimdi
trabzonsporlu olarak trabzonspora ve diğer takımlara da çağrıda bulunması gerektiğini düşünüyorum.. takımlar çıköasın sahaya fenere ve fenerasyona tepki gösterilmeli
İşte büyük takım örneği. Şimdi cikcikler alın kupacığınızı kumda oynayın
Beşiktaş tan TFF'ye açıklama 'ALIN KUPANIZI GÖZÜNÜZE SOKUN
Korkak diyecek birçok kendini bilmez insan müsveddeleri ancak bir daha öğrenecekler ŞEREFLİ BEŞİKTAŞ
TFF beşiktaşa ceza keserken kuralları uygular ama fenere ceza verirken kuralları bir kenara koyup hak çiğner
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