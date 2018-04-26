Beşiktaş'ta kritik Divan Kurulu toplantısı sona erdi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmiş ve ardından her iki kulüp yöneticileri de hükmen galip olmaları gerektiğini ifade etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maçla ilgili olarak dün yaptığı olağanüstü toplantıda karşılaşmanın 57. dakikasından itibaren seyircisiz şekilde oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare Toplantısında, derbi maçla ilgili olarak alınacak kararları seçenekler halinde Divan Kurulu Üyeleri'ne sunan Beşiktaş Yönetimi, son kararı toplantının ardından verecek.

Fikret Orman: "Doğal afet mi oldu?"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Üyeleri'ne maçın kaldığı yerden devam etmemesi gerektiğini belirterek, "Doğal afet mi oldu ki karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor?" derken, Divan Kurulu Üyeleri, takımın maça çıkmaması yönünde görüş bildirdi. Beşiktaş Yönetimi, Divan Üyeleri'ni dinledikten sonra yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında, derbiyle ilgili kararını verecek.