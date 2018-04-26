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Beşiktaş'ta kritik Divan Kurulu toplantısı sona erdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak TFF'nin devam kararı vermesinin ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Divan Kurulu'nu olağanüstü istişare toplantısında çağıran yönetim, üyelere danışıyor. Divan Kurulu Üyeleri'nin çoğu maça çıkılmamasını isterken, yönetim, toplantının ardından kararını verecek.

Beşiktaş'ta kritik Divan Kurulu toplantısı sona erdi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmiş ve ardından her iki kulüp yöneticileri de hükmen galip olmaları gerektiğini ifade etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maçla ilgili olarak dün yaptığı olağanüstü toplantıda karşılaşmanın 57. dakikasından itibaren seyircisiz şekilde oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare Toplantısında, derbi maçla ilgili olarak alınacak kararları seçenekler halinde Divan Kurulu Üyeleri'ne sunan Beşiktaş Yönetimi, son kararı toplantının ardından verecek.

Fikret Orman: "Doğal afet mi oldu?"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Üyeleri'ne maçın kaldığı yerden devam etmemesi gerektiğini belirterek, "Doğal afet mi oldu ki karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor?" derken, Divan Kurulu Üyeleri, takımın maça çıkmaması yönünde görüş bildirdi. Beşiktaş Yönetimi, Divan Üyeleri'ni dinledikten sonra yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında, derbiyle ilgili kararını verecek.

Divanda herhangi bir oylama yapılmazken, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun maça çıkmama kararıyla ilgili çeşitli endişeleri bulunuyor. Karşılaşmayla ilgili olarak Türkiye Kupası'nda mücadele etmemeyi göze alan siyah-beyazlılar, buna karşın lig için kaygı duyuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar Beşiktaş Yönetimi'ni tatmin etmezken, yönetimin düne oranla alınacak kararlarla ilgili biraz daha yumuşama yaşadığı öğrenildi. Maça çıkılmama kararı dün yönetimin masasındaki ilk tercih olarak dikkat çekerken, bugün yapılan görüşmelerin ardından, özellikle 'maça çıkmama' kararının lige olumsuz yansımalarının olabileceği, bu nedenle bu karardan vazgeçilmesinin mümkün olduğu öğrenildi.

Yönetim akşam saatlerinde yapacağı toplantının ardından resmi bir açıklamayla, 3 Mayıs'ta 57. dakikadan itibaren oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili kesin kararını söyleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fikret orman divan kurulu

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
MAÇA ÇIKMAYIN ADAMSANIZ EĞER
maça çıkmayın bırakın öyle alsınlar kupayı onlarada o yakışır çıkmayın başkan onlarda haklı 30yılda bir kez kupa alıyolar zaten bu kadar ağlamaları ondan çıkmayın başkan
büyük klup olmasını bilin kesinlikle çıkmayın!
Fikret orman sen önce BJK hakkını savun yazıklar olsun sana
paf takımıyla maça çıksınlar 10 kişi oynanmayacaksa
boşuna demiyoruz tek büyük Galatasaray
Tepki verilerek maça çıkılmasın yada çıkılacaksa bile Teknik direktör ve yönetim stad a gitmesin, futbolcular ve yardımcılar gitsin kalan dakikayı kafalarına göre geçirip gelsinler.
KORKAKLAR
o biçim gelip.o biçim gideceksiniz :)) ayak etmeyin kumpasçılar sizi
çıkma beşiktaşım alacağın türkiye kupası hiç değmez dik dur beşiktaş
onurlu kartal sakin çıkma çünkü hadsizler namerler ligi oldu orasi yonetende idare edende korkular ulkesi oldu burasi sindireniyle sineniyle biz ne sindirildik nede sineriz.
bjk Türkiye kupasını şike ile kazanmaya alışık. Yine dümen yapmak istedi ama olmadı.
BÖYLE DİNGİL TFF YI UEFA YADA FİFA YA ŞİKAYET EDECEKSİN VE MAÇA ÇIKMAYACAKSIN .ADAMINA GÖRE ŞERBET VERECEKSİN. BUNLAR ANCAK BUNDAN ANLARLAR
puhahahahah. şapka tüştü kel gözüktü.. Şenolun taktiğini yutmadı tff.. İlahi adalet.....
böyle adaletsizliğe karşı maça cıkmayın istemiyoruz çıkarsanız bu adaletsizliği kabul etmiş olursunuz çıkmayın
Bakalım ne yumurtlyacaklar Sevinçliler 3-0 yenik salılmadıkları ve ceza yemedikleri için
tıpış tıpış çıkacak 8taş:))))
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