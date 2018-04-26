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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak TFF'nin devam kararı vermesinin ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrilmişti. Beşiktaş Kulübü, yapılan toplantı sonucunda Fenerbahçe'yle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmama kararı aldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti ve çıkan olaylardan dolayı mücadele tatil edilmişti.

Beşiktaş'ın bugün olağanüstü yaptığı toplantı sonrası tarihi bir karar çıktı. Siyah-beyazlılar, tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına, sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Bu kararımızın büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur." denildi.

Beşiktaş Kulübü olarak futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi fair play ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır. 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için, 3 Mayıs Perşembe günü sahada olmayacağız."

Siyah-beyazlı taraftarların da sağduyulu davranması istenerek, "Beşiktaş ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz, her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaş'ımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Fikret Orman: "Doğal afet mi oldu?"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Üyeleri'ne maçın kaldığı yerden devam etmemesi gerektiğini belirterek, "Doğal afet mi oldu ki karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor?" derken, Divan Kurulu Üyeleri, takımın maça çıkmaması yönünde görüş bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fikret orman divan kurulu

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Okuyucu Yorumları 206 yorum
maça çıkmayın bırakın öyle alsınlar kupayı onlarada o yakışır çıkmayın başkan onlarda haklı 30yılda bir kez kupa alıyolar zaten bu kadar ağlamaları ondan çıkmayın başkan
o macin tatil olmasi bile sacmaydi sahaya mi inildi ? tr de bu zamana kadar yabanci madde yagan her derbi tatil edilse sene de 1 derbi ya biter ya bitmezdi.
leş kargası seni sahadan tiyatro yaparak kaçan sizsiniz federasyona ağlayıp iki şampiyonluk alıp formaniza yıldız takmaya başladınız arsızlar utanmadan konuşuyorsun birde
hadi madem bu kadar onurlu çıkarsınız direk.kirmizi kart gören oyuncunuza bir maç ceza verilmesine de onur yapıp oynatmayı derbide görelim asırlık çınar olmak öyle menfaatleri gereği racon kesmekle olmaz hadi kenardan kenardan naş naş....
ulan çok zeki tinerci görende her sene kupa alıyonuz sanar iki senedir federasyon ve hakemler sayesinde aldığınız kupalarla ne bu kendinizi büyük sanmalar sizdeki anlam veremiyorum
@coske34 sizlerde şikeyle kupayı alıp sonrada geri vermeye alıştınız sanırım :)
Ulan lavuk asıl ağlayan sizsiniz, rah etli cenk koray ağlaya ağlaya İstanbul mahalli lig şampiyonluğunu saydırdı da ikinci yıldızı taktınız. Yıllarca ezikliğizden bu kupaya sarılıp ağlayıp teselli olan mallar sizsiniz...
@coske34 zavallısın
kibirli ve kompleksli insanların tuttuğu takıma da bu karar yakışır. :)
@coske34 Sizin SÜT kupanızı elinizden aldığımız için bu kadar ağlamanıza gerek yok!!!! Seneye gene aynı durumları yaratıp, masada keazanmak için kaybettiklerinizi unutursunuz!!!
coske misin koska mısın sen galiba uzaydan geldin .30 yılda bir kupa alan kim? en fazla kupa alan kim(Bjk-Fb).Aldığınız en büyük başarı avrupadan gruplardan çıkmak .
büyük klup olmasını bilin kesinlikle çıkmayın!
MAÇA ÇIKMAYIN ADAMSANIZ EĞER
Fikret orman sen önce BJK hakkını savun yazıklar olsun sana
paf takımıyla maça çıksınlar 10 kişi oynanmayacaksa
Yenileceklerini bildiklerinden çıkmak istemiyorlar tabi
bjk Türkiye kupasını şike ile kazanmaya alışık. Yine dümen yapmak istedi ama olmadı.
boşuna demiyoruz tek büyük Galatasaray
onurlu kartal sakin çıkma çünkü hadsizler namerler ligi oldu orasi yonetende idare edende korkular ulkesi oldu burasi sindireniyle sineniyle biz ne sindirildik nede sineriz.
puhahahahah. şapka tüştü kel gözüktü.. Şenolun taktiğini yutmadı tff.. İlahi adalet.....
o biçim gelip.o biçim gideceksiniz :)) ayak etmeyin kumpasçılar sizi
çıkma beşiktaşım alacağın türkiye kupası hiç değmez dik dur beşiktaş
inşallah çıkmazlar da , fenerim finale kalır mis
@izzettin_1980_lnfdd Sevinin zira ancak bu şekilde finale çıkabilirsiniz.
işte böyle pislik yaptıkları için bütün Türkiye Galatasarayin şampiyon olmasını istiyor artık
cokta fıfi
tıpış tıpış çıkacak 8taş:))))
KORKAKLAR
böyle adaletsizliğe karşı maça cıkmayın istemiyoruz çıkarsanız bu adaletsizliği kabul etmiş olursunuz çıkmayın
maça çıkarsanız bu kulubün namusunu şerefini beş paralık etmiş olursunuz
BÖYLE DİNGİL TFF YI UEFA YADA FİFA YA ŞİKAYET EDECEKSİN VE MAÇA ÇIKMAYACAKSIN .ADAMINA GÖRE ŞERBET VERECEKSİN. BUNLAR ANCAK BUNDAN ANLARLAR
protesto için maça çıkmayın, taraftarın arkanda, aynı olay Avrupa kupalarında olsa UEFA ev sahibi takımın bir tarafından kan alır
@y.zulcan denyo biz sizden kan aldık ya laa
bjk divan kurulu maça çıkmayalım. fikret orman cumhurbaşkanına sormam lazım cumhurbaşkanı maça çıkın fikret otman tişikkirlir cımhırbışkınım tabi ki çıkarız
kupayı direk şenola verin. vallahi hak etti.
Beşiktaş kendine yakışanı yapacak ve karşılaşmaya çıkmayacaktır.Aksi karar korkudur.Üzerimizde her alanda kurulmaya çalışılan baskılarden ve korkulardan sıyrılamadığımız takdirde önce kendimiz sonra da ülkemiz bundan zarar görecektir.
azizin istediği gitmemeniz gidinde 33 dakikada 3 tane atında görsün anyayı konyayı
ne oldu fiko tutmadı tiyatro
haaaah hah haaaaaa!!!!!!!!!!!!1bjk maça çıkmayıp elenecek orman bey kimi kandırıyorsunuz bırakın şu fasulyeden toplantıları serçeler gibi çıkacak oynayacak ve şenolunuzu alıp bir başka baharı bekleyeceksiniz...byeeeeeee!
Bakalım ne yumurtlyacaklar Sevinçliler 3-0 yenik salılmadıkları ve ceza yemedikleri için
Tepki verilerek maça çıkılmasın yada çıkılacaksa bile Teknik direktör ve yönetim stad a gitmesin, futbolcular ve yardımcılar gitsin kalan dakikayı kafalarına göre geçirip gelsinler.
U 17 ile çıksınlar
hayatınız yalan dolan iki gün sonra maça çıkma kararı alırsınız bırakın bu ayakları..
hayırdır ya . taraftarı ateşleyen kendileri . şimdide maça cıkmayıp onurlu davranış sergiledik mi diyecek kolpacılar .
Zımba tutmadı. O değilde şenol güneş nasil bakacak insanların, en basta torunlarının yüzüne.
komedi
BİR GALATASARYLI OLARAK DİYORUM Kİ .BU HALKIN TAKIMI NE FENER ,NE GALATASARAY BU ÜLKENİN TEK TAKIMI HALKÇI ADALETÇİ TAKIMI BEŞİKTAŞTIR.KİMSE KUSURA BAKMASIN.HEP ZULÜM GÖRENDE BEŞİKTAŞ OLDU.KAYBEDENLER UTANSIN.ADAMLIK VE DİKLEŞMEDEN DİK DURUŞ SERGİLEYEN BEŞİKTAŞI TEBRİK EDERİM.
o cesaret yok ki onlarda kesin cikarlar ezik bunlar
fenerin de çokta umrunda
Çıkmayın lifde de puanınız silinsin.. Gargalara bak gargalara.. Yapamayacakları işleri konuşmayı ne çok seviyorlar..
Seyirci yok skor belli ilk mac gibide olmayacak kaldigi yerden devam magdem kazanacagina inaniyorsan neden cikmiyorsun sahaya kafadan pekmezde akmaz senol hoca o kadarda masum degil tvde goruyoruz herkes gormek istedigini goruyor
iyi ki BEŞİKTAŞLIYIM. Teşekkürler yönetim
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