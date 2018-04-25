Ahmet Çakar: Şenol Güneş ve Beşiktaş futbol sahtekarı olarak lanse edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili verdiği kararın ardından Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündem oldu.

Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşmanın kaldığı yerden devem edileceği yönünde çıkan kararı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

Ahmet Çakar, karar sonrası yaptığı açıklamada ''Kesinlikle yanlış bir karar. Bundan sonra Türk futbolunda hiçbir maçı tatil edemezsiniz. 25 Nisan 2018 Türk futbol tarihine Beşiktaş'ın katlediliş günü olarak geçecektir. Bir yara üzerinden yürüttüler. Bu karar yanlış bir karardır. TFF bu kararıyla Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tiyatro oynayan futbol sahtekarları olarak lanse etmiştir'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın maça çıkmama ihtimalinin hatırlatılması üzerine ''Çıkarsan da olur, çıkmazsan daha da büyük ceza alırsın'' dedi.