Beşiktaş taraftarının gündeminde, Fenerbahçe maçına çıkmamak vardı...
Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği '57. dakikada devam' kararının ardından, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi.
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Beşiktaşlı taraftarlar TFF'nin verdiği karar tepki gösterirken, yönetimin maça çıkmama kararı alması gerektiği savunuldu.
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Siyah-beyazlı taraftarlar maça çıkılmamasıyla ilgili Twitter'da #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastagi ile paylaşımlarda bulundu.
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Taraftarın başlattığı #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastag Türkiye'de kısa süre içerisinde Trend Topic listesinde ilk sıraya yükseldi. Dünya'da üçüncü sıraya yerleşti.
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Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda konuyu UEFA'ya da duyurmak için sosyal medyada organize oldu.
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Taraftarlar ''Türkiye Futbol Federasyonu ülkede yaşanan futbol terörüyle ilgili skandal bir karar verdi'', ''UEFA bu karara göz yunma, olayı araştır'' gibi mesajları UEFA'nin resmi twitter hesabını etiketleyerek paylaştı.
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İşte o mesajlardan bazıları...
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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