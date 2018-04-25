Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

3 / 22 Siyah-beyazlı taraftarlar maça çıkılmamasıyla ilgili Twitter'da #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastagi ile paylaşımlarda bulundu.

5 / 22 Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda konuyu UEFA'ya da duyurmak için sosyal medyada organize oldu.