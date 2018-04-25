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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı taraftarlar TFF'nin Fenerbahçe derbisiyle ilgili verdiği karara büyük tepki gösterirken, UEFA'yı da mesaj yağmuruna tuttu.

Beşiktaş taraftarının gündeminde, Fenerbahçe maçına çıkmamak vardı...

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği '57. dakikada devam' kararının ardından, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği '57. dakikada devam' kararının ardından, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi.
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Beşiktaşlı taraftarlar TFF'nin verdiği karar tepki gösterirken, yönetimin maça çıkmama kararı alması gerektiği savunuldu.

Beşiktaşlı taraftarlar TFF'nin verdiği karar tepki gösterirken, yönetimin maça çıkmama kararı alması gerektiği savunuldu.
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Siyah-beyazlı taraftarlar maça çıkılmamasıyla ilgili Twitter'da #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastagi ile paylaşımlarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar maça çıkılmamasıyla ilgili Twitter'da #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastagi ile paylaşımlarda bulundu.
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Taraftarın başlattığı #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastag Türkiye'de kısa süre içerisinde Trend Topic listesinde ilk sıraya yükseldi. Dünya'da üçüncü sıraya yerleşti.

Taraftarın başlattığı #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastag Türkiye'de kısa süre içerisinde Trend Topic listesinde ilk sıraya yükseldi. Dünya'da üçüncü sıraya yerleşti.
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Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda konuyu UEFA'ya da duyurmak için sosyal medyada organize oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda konuyu UEFA'ya da duyurmak için sosyal medyada organize oldu.
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Taraftarlar ''Türkiye Futbol Federasyonu ülkede yaşanan futbol terörüyle ilgili skandal bir karar verdi'', ''UEFA bu karara göz yunma, olayı araştır'' gibi mesajları UEFA'nin resmi twitter hesabını etiketleyerek paylaştı.

Taraftarlar ''Türkiye Futbol Federasyonu ülkede yaşanan futbol terörüyle ilgili skandal bir karar verdi'', ''UEFA bu karara göz yunma, olayı araştır'' gibi mesajları UEFA'nin resmi twitter hesabını etiketleyerek paylaştı.
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İşte o mesajlardan bazıları...

İşte o mesajlardan bazıları...
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
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Beşiktaş taraftar derbi

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
aaa niyeki kirli oyunlar ile geçmeye çalışılan tur adil bir şekilde durdurulduğuna mı isyanınız
Uefa araştırma yapacaksa bjk nin cenk tosun transferinde kara para aklamasını da araştırıversin bir zahmet.
reis böyle istedi))
taraftar hezimeti önlemek için ilk maçtaki gibi koşa koşa kaçalım diyor
Tiyatro çevirerek finale çıkacağımıza çıkın 33 dakika atın gol unuzu çıkın finale atamiyorsaniz arkanıza bakanı bakanı gidin evinize.
BENİM HAKLI İSYANIM NE OLACAK ?? GERÇEK PROVAKATÖR ŞENOL GÜNEŞ-OĞUZHAN -TOLGA KOY YAN YANA OYNA AĞLAMAYIN ECZANELERDE EMZİK ÇOKKKK...
zaten bjk nin amacı sahaya çıkmamaktı ama tiyatro bozuldu ...eeeee..her kuşun eti yenmez.. eziktaşlılar..
şenolun dikişli kafasınıda gönderin bari.tez konusu olur.kansız dikiş :))
Yüreğin yetmiyorsa çıkma tinerciii.
feneve ödül olmuş ; çünkü maçın kırılma anında maç yarım kaldı . Alınan karardan sonra dinlenmiş bir fenev daha çok ve daha kolay direnecek . Bundan sonra kimse çıkıp fenerasyon BJK yi koruyor diye saçmalamasın . Bu maç ya 3-0 tescillenmeli ya da 90 dak en baştan oynanmalıydı
zaten sahadan cekilen bjk macı fb nin 3-0 kazanması lazım cıkmasınlar da ii cezada yerler 2 sene rahay rahat oynar fb gs kupa maclarını
Zaten sizin ne işiniz var maçta,gidin çarşıya pazara bak yaz geliyor mayo bakın bikini bakın veya pikniğe çıkın alın bir kutu tiner çayıra çimene yayılın.
ağlıcaksanız oynamayalım 8taşlılar
Çıkıp oynayarak emeğinizle turu geçmek, içinize daha çok sinmeyecek mi?
yavuz hırsız ev sahibini bastirirmis zavallı bjk nin halide bu olsa gerek
Doğru kararlar verilmiștir. Tiyatroya son verildi. Provoke edenler en ağır ceza ile cezalandirilmalidir...
Biriside ilahi adalet yazmış, tüpçü olmasa at şikesinden 1. ligde oynamanız lazımdı.
BJK Maça çıkmasın. Bu çifte stabdart. Yöneticiler uyuyor mu? TFF güvenimiz yok. Her ne pahasına maça çıkmayınç Liği askıya alın. Bu ülkede yapanın yanına kar kalıyor.
Ulan Tff herşeyi anladımda maçın SEYİRCİSİZ oynamasının gerekçesi ne? Fb taraftarının saha olayları değl mi? Peki Bjk taraftarı neden cezalı? Bjk taraftarını hangi hakla veya gerekçeyle cezalandırıyorsun? Tabi bu soru ile muhattap olacağını düşünmedin zaten sende o beyin nerde? Neren ile karar verdiğini dünya görüyor.Beşiktaş yönetiminin bunun üzerne gitmesi gerekli
Şunlara emziklerini verin ağlayıp durmasınlar
KESİNLİKLE DESTEKLİYORUM
aglayin.
Ne kadar da boş konuşuyorlar bee... bir sene "süt kupası "derler sonraki sene yine katılırlar... önemsemiyorsanız katılmazsınız. ayrıca yıllarca fb-gs maçları böylesinden daha yüksek gerilimli ortamlarda oynandi hicbir maç ertelenmedi yarıda kalmadı uefaya gitmedi fifa ya şikayet edilmedi. sizin afra tafranız kime. çıkmazsanız çıkmayın maça da. kimsenin umrunda olmaz ki
Çalgıcı takımı beştaş, Tinerci takımı beştaş, Hamal takımı beştaş. Beştaaaş. Ciguli.
hakemler niye maçları iptal ediyorki bir kaç futbolcu yada seyirci ölene kadar oynansın federasyon buna karar vermiş ev sahibi takım olay çıkarıyor siyah giyinenler duruma el atıyor 57 den spnra konsantre olda oyna kıya bak tv lerde ağladılar suçsuz çıktılar tüpçüye tüpünü patlatırız tehditleri karşılğını buldu hazır tırstırmışken tüpçüyü sizi şampiyonda yapsın alengirli şampiyonlığa alışkınsınız
aglayin
Biraz akli olan maca cikmazsa ligtende puani silinebilecegini ve baska cezalar alabilecegini bilir. Cikmasin guzel olur.
TÜRKİYE futbol Federasyonu Sn.Cumhurbaşkanı'ın açıklaması sonrası FB'ye ceza veremez'di çünkü o makamda 24 saat oturamayacağını bilir. BJK'ın sahaya çıkmamak gibi bir düşüncesi olamaz çünkü çok daha ağır cezalar verilir.
siz önce şu iade ettiğiniz kupa var ya ;onun için Uefa ya gidin neden iade ettiniz bi anlatın ???
sonuna kadar katılıyoruz süt kupası bu senede seneyede onların olsun tek aşk beşiktaş
gelmeyin zaten, ayak bağı oluyorsunuz
TAMAM MAÇA ÇIKALIM AMA ZERRE ADAMLIKLIĞINIZ VARSA FENERBAHÇE VE KORUYUCUSU TFF MAÇTA VERİLEN HATALI KARARLARI VİDEO HAKEM YÖNTEMİYLE BAKARAK ADALETLİ BİR ŞEKİLDE DÜZELTİN TABİ YÜREĞİNİZ YETİYORSA ZERRE ADAMLIĞINIZ ONURUNUZ VARSA. MESELA MAÇIN BAŞINDA PEPEYE ATILAN DİRSEĞİN CEZASINI VERİN, SONRA BABEL'İN ATTIĞI VE HAKEMİN OLMAYAN OFSAYTLA İPTAL ETTİĞİ GOLÜ GEÇERLİ KILIN. TALİSKA'YA 2, YARIDA TOPSUZ ALANDA KASTEN VURULAN OMUZUN CEZASINI VERİN VE AYNI POZİSYONDA FENERE SARI KART VERİLDİYSE PEPEYE DE SARI KART VERİN YA DA KIRMIZIYSA İKİSİNE DE KIRMIZI VERİN. HADİ BAKALIM NE KADAR ADAMSINIZ
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