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Pepe Galatasaray derbisinde oynayabilecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

PFDK, yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe'ye 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Cezasını Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede çeken Pepe, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

Pepe Galatasaray derbisinde oynayabilecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yarıda kalan ve kaldığı yerden devam edileceğine karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe için kararını açıkladı.

PFDK, kırmızı kart gören Portekizli futbolcuya 1 maç ceza verdi.

Pepe, cezasını Yeni Malatyaspor mücadelesinde çektiği için Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı Süper Lig mücadelesinde forma giyebilecek.

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Beşiktaş pepe

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PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza verdi

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Tinerciler bu kadar kollanmaya rağmen bir şekilde mağdur olmayı başarıyorlar helal olsun ağlak tinerciler. Pepeli pepesiz her türlü koyacaz arenada
BENİM BİLDİĞİM KURALLARDA DİREK KIRMIZI KARTIN CEZASI 2 MAÇ DİYOR DİĞER 1 MAÇA NE OLDU KURALLAR UYGULANMAYACAKSA KURALLARI KALDIRALIM DURUMA GÖRE KURAL SİSTEMİNE GEÇELİM BECEREBİLİRSEK
BENİM BİLDİĞİM KURALLARDA DİREK KIRMIZI KARTIN CEZASI 2 MAÇ DİĞER 1 MAÇA NE OLDU KURALLAR UYGULANMAYACAKSA KALDIRALIM DURUMA GÖRE KURALLAR DİYE BİR SİSTEM KURALIM İŞİNE GELENİ AFFEDELİM İŞİMİZE GELMEYENİN İPİNİ ÇEKELİM
@aalbayrak_1981 Direkt kırmızı illa 2 maç olmuyor ama Pepe 43. madde'den futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4 ceza alması lazım yani en az 2 maç alması lazım tabi bu kurallar maalesef tinercilere işlemiyor. Federasyonun başında tinerci olduğu için.
g s liler bu pepenin cezasına ne diyor.. adam sizin maçta haksız bir şekilde oynayacak.. sizi yenmeleri için bütün senaryo tamam halen almadınızmı.. bu 1 haftalık senaryo gs yi yenip şampiyon olmak içindi uyanın..
pepe de büyük maçların küçük topçusu
Kirli oyunlar devam ediyor ulan Tüpçü bu Tinercileri sampiyon yapacaklar yine ite kaka ayak oyunları ile
Austin zihin Özürlüsun galiba.sizin gomis kırmızı yiyip 1 maç ceza yedi ne iş cahil.2 senedir stadiniz da koyuyoruz yine aynı şey olacak sabret koçum
hak yerini buldu..ama fenere fazla ceza verildi..fenerli hiçbir oyuncu ve yönetici olaylara karışmadı...süt kupası diye küçümsedikleri kupaya bukadar sarılmaları da ilginç...
ülkede futbol kaosa dönüştü artık ne kural kaldı ne adalet. bu tff ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalı. anadolu takımları birlik olup ligden çekiliyoruz dese bu yardakçı tff nin ipini çekmiş olurlar.
Direk kırmızı ne zamandan beri bir maç ceza veriliyor tff??? Türkiyede futbol yok bir kez daha anladık
hain tff direk kırmızı karta nasıl 1 maç veriyorsun, ayağımı kırılması lazımdı.Türkiyede futbolu bitirdiniz.
YAZIKLAR OLSUN OLCAYI ITEN FEGHOLI 3 MAC ADAMIN AYAGINI YERDEN KESEN PEPE BIR MAC ALLAH KORKUSU OLMAYAN INSANLAR BUNUN OBUR DUNYASIDA VAR
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