Pepe Galatasaray derbisinde oynayabilecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yarıda kalan ve kaldığı yerden devam edileceğine karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe için kararını açıkladı.
PFDK, kırmızı kart gören Portekizli futbolcuya 1 maç ceza verdi.
Pepe, cezasını Yeni Malatyaspor mücadelesinde çektiği için Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı Süper Lig mücadelesinde forma giyebilecek.
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