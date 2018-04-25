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Beşiktaş, Divan Kurulu sonrası kararların duyurulacağını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

Olaylı derbiyle ilgili hem TFF'den hem de PFDK'dan açıklanan cezaların ardından Beşiktaş'tan ilk açıklama geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, yarın yapılacak Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nda olaylı derbiyle ilgili konuların görüşüleceği ve kararın toplantı sonrasında duyurulacağı açıklandı.

Beşiktaş, Divan Kurulu sonrası kararların duyurulacağını açıkladı!

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Yarın yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı’nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir.

Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş derbi Ziraat Türkiye Kupası

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Takım
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P
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne divan kurulu toplantisi dua edin hukmen maglup sayilmadiniz seref yoksunu olmayin. pepe direk kirmizi gordu 2 mac cezasi var. 1 mac verildi neden ? ben diyim yillardir kollaniyor bjk ondan. ama bittecek seneye bakin gorun nerde olacak.
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