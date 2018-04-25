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Tolgay Arslan: 'Konuşursam bana da ceza gelir'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, "Konuşursam bana da ceza gelir" yanıtını verdi. Bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Pektemek de konu ile ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Tolgay Arslan: 'Konuşursam bana da ceza gelir'

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Açıklama sonrası Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup kararla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermezken, Tolgay, "Konuşursam bana da ceza gelir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Pektemek: 'Konuşmak istemiyorum'

Saat 18:00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada DHA'nın mikrofon uzattığı Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.

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Beşiktaş tolgay arslan mustafa pektemek

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
önce sen adam gibi topunu oyna ayakta kal
hahaha
pektemek in hayranı mı varmış :D
her macta kart goruyorsun asabi sin yalan dolan da cabasi. bu olaylarda net gorunen tribunlere saldiriyorsun. eger bjk nin sahasinda kufur yiyen bir futbolcu tribunlere saldirsin bakin ne oluyor. cicek atiyorlar. orda kartal durusu var.
adamın dibi
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