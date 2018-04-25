Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta derbi maçında forma giyemeyecek.

Müsabaka talimatının 20. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"(2) Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya yeniden oynanmasına karar verildiği takdirde, kişilerin müsabakada yer alma uygunluğu açısından bu talimatın 18. maddesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır"