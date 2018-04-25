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Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe'nin akıbeti belli oldu. 57. dakikadan itibaren devam edecek olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Pepe forma giyemeyecek.

Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta derbi maçında forma giyemeyecek.

Müsabaka talimatının 20. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"(2) Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya yeniden oynanmasına karar verildiği takdirde, kişilerin müsabakada yer alma uygunluğu açısından bu talimatın 18. maddesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır"

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Beşiktaş pepe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Pepe'ye 1 maç verip Derbyi tekrar oynatan Zihniyet art niyetli olduğunu belli etmiştir.Direk kırmızı gören hiç bir futbolcu 1 maç ceza almaz.TFF istifaya Davet ediyoruz.Spor yazarlarının bi yeri yemiyor TFF ye laf söylemeye ama biz kimseden korkmayız en azından spor yazarları kadar korkak değiliz.
@enimon_kanki ince bşr ayar verilmiş. Spor bakanlığı etliye sütlüye karışmaz zaten
arkadaş BJK sahadan çekildiyse 3-0 hükmen ver fenere maçı olsun bitsin, millete yol açtınız bundan sonra kim tutacak sahadaki küfürü yabancı maddeyi
yoooo zaten direkt kırmızıya 1 maç ceza vermişler :)) oynasın!! oynadı da noldu zaten! o cezayı çekti denilsin.hatta 11 e 11 oynansın :) ha bu arada bu bebe de baş tiyatrocuydu 2 maçta da!!! soldado yanına gelince kendini yere atıyo :)) çok komik oldunuz çookk bakalım bu sefer nereye kaçacaksınız..Tribünler boş oraya kaçın...Caner git bi daha bi daha korner köşesine , bak atıyolar hoca de, tatil etsene de! taliska mısın talişş ka mısı her ne haltsan iyi futbolcusun ama kötü insansın..orta parmağını alıp nerene ne yaptıysan, her mücadelede üzerinden tank geçmış gibi yerlerde debelenmen yok mu!
e herılt yani
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