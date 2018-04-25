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Beşiktaş Caner Erkin'in yerine başka bir oyuncu oynatabilecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alan fakat bu hafta oynanan lig maçında sakatlanan Caner Erkin'in derbideki durumu belli oldu. Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.

Beşiktaş Caner Erkin'in yerine başka bir oyuncu oynatabilecek!

TFF, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yeniden aynı şartlarda oynanması yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından Caner Erkin'in durumu merak konusu oldu.

Öyle ki o maçta ilk 11'de görev yapan Caner Erkin hafta sonu oynanan Malatyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı.

Bu durumda raporlu olan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.

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Beşiktaş caner erkin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aaaaa teveccü etmişler,biz o maça onu koltuk değnekleriyle çıkartıp oynatmayı düşünüyorduk! Ne büyük bir incelik yapmış FENERASYON...
@i_kartal Bence sizinkilere söyle başka bi aksiyon düşünüp senaryo yazsınlar. :)
BÜYÜK LÜTUF!!!
fark geliyor fark
9 kişi kalmalılar
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