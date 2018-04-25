Beşiktaş Caner Erkin'in yerine başka bir oyuncu oynatabilecek!

TFF, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yeniden aynı şartlarda oynanması yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından Caner Erkin'in durumu merak konusu oldu.

Öyle ki o maçta ilk 11'de görev yapan Caner Erkin hafta sonu oynanan Malatyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı.

Bu durumda raporlu olan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.