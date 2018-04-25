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Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

TFF'nin olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili "Kaldığı yerden devam" kararına ilk tepki Kartal'ın hocası Şenol Güneş'ten geldi. Şenol Güneş'in, 57. dakikadan itibaren devam edecek olan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeme kararı aldığı öğrenildi.

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 3 Kasım 2018 Perşembe günü 57. dakikadan itibaren oynananacak Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığı öğrenildi. Güneş'in, TFF'nin resmi kararının ardından duruma tepki gösterdiği ve derbiye gitmeme yönünde tavır aldığı ifade edildi.

Güneş'in yakın çevresine yakındığı ve bu şartlarda Kadıköy'e gitmesinin doğru olmayacağını söylediği bildiriliyor.

Güneş'in tavrını bu şekilde koymayı planladığı belirtiliyor.

Tecrübeli teknik adamın bu kararını Başkan Fikret Orman ile de paylaşacağı ifade edildi.

(Fanatik)

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Beşiktaş şenol güneş

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Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
Çok da tiiiiin.demek ki neymis numarayı kaliteli yapacaksin
yüzümü var gelecek Sahtekar Dansözün
korkak filozof
sen olaydın altına sıçmazsan bende bişey bilmiyom klavye delikanlısı..
çokta tın
doğru karar ama uygulatmazlar, eser gürler yağamazlar.
korkak adam. başına bozuk para geldi diye ne ağladın be. futbol bu malesef oluyo böyle şeyler. senin futbolumuzun büyüklerinden olarak biraz daha yapıcı biraz daha tansiyonu düşürücü olman lazım. şımarık çocuklar gibi maça gitmemek ne demek. ozaman istifa et. gereksiz kutuplaşma çıkarıyorsunuz be yazık. not: gs taraftarıyım
mesele üzüm yemek değilki bağcıyı döğmek hükmen galip ilan edileceğinizi sanıyordunuz ama yemedi doğru karar. gelmeyen gelmesin istersen takımınıda çıkartma onurun varsa.
hükmen kazanmak için kafasına yediği 5 zımba boşa gitti ona atar yapıyor :) dua etsin hakemden önce soyunma odasına gittiler diye hükmen kaybetmediler. tolgaya da 5 maç men şart, şenol güneşi çiğnedi yerde dönüp bakmadı bile.
Sanki davetiyeyle çağırdık.Gelmezsen gelme.Dünya 3. milli takımımızın hocası diye sevip sayıyoruz ama sen bizi kendinden soğutmak için uğraşıyorsun.
@dayirustem aman sız saymayın sızı bızde saymıyacaz artık
o kadar uğraştık..herşey istediğimiz gibiydi..devre arası bunu işleyelim dedik.caner,talisca,quresma elinden geleni yaptı.tolga bize bi yol açtı,mustafa pektemek ve ben zaten hazır olan taraftarı hallettik.Doktor,dikiş falan..abi vaallaaa başarmıştık..yok ya maça gitmem daha..zaten 30 dk kalmış.tepki yaparım.bi de fenerasyon dedim mi tamamdır mı demiş acaba..oynamadan tur atlamıştık ne güzel mi demiştir yoksa!!?
gelir gelir ,hoca kıvırmasını iyi bilir, fikret bey git der gider, yat der yatar, gel der gelir!
sizi hükmen nağlubiyetten kurtaran federasyona şükretmeniz lazımken..birde utanmadan çıkmam mı diyorsun..
Trabzonspor Sivas maçında TS 1 -0 önde iken maçın sonlarında uyduruk bir olay çıkartılıyor ve maç tatil ediliyor. sonrasında ise TFF Trabzonspor u 3-0 hükmen mağlup ilan ediyor. senin adaletin bumu TFF... merak etmeyin Allah ın sopası yakındır
niyekine :)
Taaaaaa neyime kadar gelmezse gelmesin. Provakötör ve de tiyatrocu olduğunun kanıtıdır. İstediğini elde edemedi şimdi de küstün oynamıyom havaları peeeeeehhhhhh haşmeeettt
bjk mı sahadan cekildi yoksa hakemmi içeri girin dedi burda cok ince bir detay var eger bjk lılar kendi girdiyse içeri ki gökhan gönül de farkında biz hükmen malup oluruz dior 3-0 fb galip olmalı yada hakem içeri girin dediyse o zmn fb 3-0 malup sayılmalıdır cunki trabzon macında fb sahadan cekilmiş ve malup sayıomıstır
gelirsen adam değilsn
Çok doğru karar bu sefer olmadı derler kurşun filan sıkar fener terörü
O Oscar'a gitsin ya da cehennemin dibine kadar yolu var.
çokta fifiiii
şeMAL ağlama
DOĞRUCA BİR TİYATRO GURUBUNA GİRMENİ TAVSİYE EDERİM İNAN ÇOOK DOLAR KAZANIRSIN ŞENOL GÜNEŞ
Dogru karar olur,hatta yedek kadroyu gönder hocam.NOT:BJK maca cikmazsa bu FENERASYON bjk yi küme bile düsüsür.
Tam soytarı korkak
gelme hoca yararız bu kez kaseni
Korkma bu sefer seyirci olmayacak, rahat rahat izle maçı..
Evet, aslında hükmen sahadan izinsiz çekindiğiniz için 3-0 yenik saymasi gerekirdi TFF nin sizi.Kadıköye gelirsen adam değilsin. yemezler degil mi artık oradakiler. oynadığın oyundan sonra yuzun yok tabii ki gelmeye.
gelsede turu geçemezdi oynattığı futbolla
Aman gelme zaten kafada dikiş atılcak yer kalmadı.
ŞOVA DEVAM TİYATROCU
noldu beleşten finale kalmanın hesabınımı yapıyordun senden iyi artist olur
korkak oldukları besbelli ,,,,,,, feneri yenemeyeceklerini anlayınca her türlü oyunu oynadıkları açıkça netleşti....
tıpış tıpış gideceksiniz.bileğinizin hakkıyla turu geçerseniz eyvallah.yoksa masa başındamı geçmek istiyodunuz
SANKİ ÇOK ÖNEMLİ MEMLEKET MESELESİ.YARDIMCISI GİDER.NE YANİ ÜÇ SIFIR TESCİL EDİLMESİ GEREKİR Dİ.TOLGAYA DA 99 MAÇ CEZA VERİLMELİYDİ
bazı yerlerin yemedi değil mi şenol sun
3 kasım ne lan
Delikanlıysan gelme lan soytarı... etek giydiririz biz adam. çakma filozof
Maç tekrar edilecek tamam güzel de, kalan 33 dakika içinde bizde onların kafasını yarabilecekmiyiz kornerden kafalarına yabancı cisim fırlatabilecekmiyiz
T.C tarihinde gelmiş geçmiş en büyük provokatör bu terbiyeli gibi görünen terbiyesiz adamdır..kafası yarılmış adam ya tampon yaptırır yada oraya elini koyup kameralardan kaybolanana kadar elini orda tutmaz belliki bişi yok kameralara yakalanmasın diye kameraların görüş alanından çıkana kadar elini ordan çekmiyor.. bir işe kalkıştılar kalkıştırmaya çalıştılar başaramadılar şimdi kalmış gitmem felan diyor gelmemelisinde zaten maşa sen bir maşasın... sen bir provokatör'sün sen terbiyesiz bir adamsın...TFF hem tebrik ediyorum hem kınıyorum maç kaldıgı yerden seyircili oynanmalıydı...
Ateş seni çağırıyor ! Shakespeare...
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