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Beşiktaşlı eski yönetici Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve Fanatik Gazetesi yazarı Yemen Ekşioğlu vefat etti.

Beşiktaşlı eski yönetici Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi, Fanatik Gazetesi yazarı Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti. 63 yaşında spor adamı, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda bulunuyordu.

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Allah Rahmet Eylesin.
Allah rahmet eylesin, gençler üzerinde emeği çoktur.
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