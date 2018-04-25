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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifadeye çağrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifadeye çağrıldı

Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Savcılık, Şenol Güneş’in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ile Ricardo Quaresma’yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alacağı belirtildi.

Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma’nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.

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Beşiktaş şenol güneş tolga zengin caner erkin quaresma

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Şenol Güneş ne çabuk ambulans ile gittiği acil servisten çıktı da ifade verecek hale geldi. Maşallah tıpta çok ileri gitmişiz demek ki. !
Çirkefin dört atlısı mağdurmu vaybeeeee asın ulan fenerbahçeyi mutlar mutlu olsun
Mağdurların ne işi var tribün dibinde ? Gitsin yedek kulübesinde yerinde dursun. Yıllarca küfür edildi maddeler atıldı her takıma.. Her küfür edilen tribünlere gidip Tolga gibi kavga mı etti ? Sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz kusura bakmayın.
Şenol 'un kafasını kontrol edin. Bu tiyatro bitsin.. Stada her yabancı madde atıldığında maç tatil edilseydi maçların çoğu oynanamazdı.
tiyatro başladı desene, bu zerzavatlarin ifade sine göre karar verirler ve mesele kapanır. bu da bize milat olur türk futboluda böylece kurtulmuş olur. hadi herkes sütü nü icsin doğru yatağa. :))
Yalan makinesin sa bağlasınlar
duydunuz mu fenevliler mağdur diyor
Adamı komadan çıkarıp ifadeye çağırmışlar :))
Tolga mı mağdur ? Taraftarı galeyana getiren hareketleri ile odur.
Bu leke fenerbahçeden yıllarca çıkmayacak.uefa.deutch bile paylaştı bu rezilliği.türk futbolunun katili fenerbahçedir
anasini satayim bizi trabzonda kimse magdur diye cagirmadi bastilar cezayi hem taslandik hem elendik hemde 1 sene men aldik soruyorum neyi farkli burdan anlasiliyorki turkiyede fenerden baska takim yok vur abaliya niye sahayi terk ettin diye ceza yiyen biz adamlar terk ediyor yine ceza bize iyi artik yenilmek uzere olan takim sahadan kacsin bu isin onu bu sekilde alinamaz ...
"mağdur" yerine "mahluk" olmalıydı..
sahtekar şenol, provokatör tolga!
Hele şükür adam akıllı bir girişim yapılmış. Madur tarafın kim olduğu anlaşıldı. Fener hükmen mağlup. 5 maç seyirciz. 1 haftadır mağdur edebiyatı ve suçlama yapmaktan özür dilemeyi bile akıllarına getirmeyen Fenere kapak olsun. Bunca olay olmuş elinizi kolunuzu sallayıp hiç birşey olmamış gibi bir rezilliklten çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuuz?
Tolga Zengin Mağdur? olayın patlak vermesinin en büyük sebebi Tolga Zengin Mağdur öylemi?
Başından yaralnma? tolga,caner,quaresma ve şenol magdur?
sahtekarlar
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