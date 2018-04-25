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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifade verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifade verdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alındı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen polisler, ZTK'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş şenol güneş tolga zengin caner erkin quaresma

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
Şenol Güneş ne çabuk ambulans ile gittiği acil servisten çıktı da ifade verecek hale geldi. Maşallah tıpta çok ileri gitmişiz demek ki. !
@iyisef 30yıldır beklediğiniz kupayı alamayacağınızı sizde anladınız heralde yani bir 30yıl daha beklemeyelim diyosunuz ağlamalar ondan belli olayları çıkartan taş cakmak hatta kafasındakı perugu atan fener taraftarı yok öyle 3kurusa 5köfte bi 30 yıl daha bekleyın
@iyisef ... Şenol hocanın beyin tomografisi çekilmiştir ve herhangi bir sorun bulunmadı ise pansumanı yapılıp pensleri dezenfakte edilip taburcu olmuştur ... tabiiki tıp ileri gitmiş yoksa siz hala 1900 yılında mı yaşıyoruz zannediyorsunuz , sizin tabirinizle bunu mu ima ettiniz ...
@klass_bjk1903 30 yıl mı hahaha! Omega 3 takviyesi almanı öneririm : ))
evettt çok haklısın tıp ilerledi.
Çirkefin dört atlısı mağdurmu vaybeeeee asın ulan fenerbahçeyi mutlar mutlu olsun
@ulas_anli_1984 4korner atsında @7ye atılanları ne yapcaz sizmi magdursunuz yani fenerı asmaya gerek yok zaten taraftarı ağlamaktan salya sümük oldu yıllardır bide asmayalım ağlamaya devamm
fenev bahceden daha iyi cirkefmi var memlekette alacaginiz maci bile cirkefce seyrediyosunuz. onca cocugu sahaya davet ediyor ve yanlarinda essek gibi kufur ediyorsunuz. gecen yil tosic vurmadan kendini yerlere atim essek gibi cağnayan da van pörsümüş degilmiydi cirkeflik sizin kaninizda var.
@ulas_anli_1984 çirkef ve sporda terör unsuru fenere az bile, hatta ve hatta imza toplayıp ülkeden bile attırmalı feneri!!!! gitsinler kendileri gibi ecnebi rum ermeni vs. liglerden birinde oynasınlar..pardon şike yapsınlar!!!!
@klass_bjk1903 yahu he he
ağlıyan şenol değil mi?**
Mağdurların ne işi var tribün dibinde ? Gitsin yedek kulübesinde yerinde dursun. Yıllarca küfür edildi maddeler atıldı her takıma.. Her küfür edilen tribünlere gidip Tolga gibi kavga mı etti ? Sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz kusura bakmayın.
Şenol 'un kafasını kontrol edin. Bu tiyatro bitsin.. Stada her yabancı madde atıldığında maç tatil edilseydi maçların çoğu oynanamazdı.
@mitemha sen kendi kafanı kontrol ettir stada değil t dirktörün başına atıldı utanmasanız şenol güneş çakmağa kafa attı diyceksiniz macların çoğu oynanır oynanıyoda zaten çünkü madde sahaya atılıyor t direktörün kafasına değil hem atıyosunuz hem ağlıyosunuz nasıl olcak
@mitemha ne cirkef ne yüzsüsünüz..size yapılsaydı sümüklü hocanız ağlaya ağlaya bitiremezdi...şikeci pislikler...
ağzına sağlık kerdeşş..
tiyatro başladı desene, bu zerzavatlarin ifade sine göre karar verirler ve mesele kapanır. bu da bize milat olur türk futboluda böylece kurtulmuş olur. hadi herkes sütü nü icsin doğru yatağa. :))
@bilginv ne komiksin..kusbeyinli...sizin hocanızın sırtına atılan seyden dolayı kafasını sarmışlardı..şikeci pislikler..
kendi hocalarının sırtına gelen madddeden dolayı kafasını sarmışlardı..ne çabuk unuttular.şimdi gelmişler Şenol Güneşe laf atıyolar..utanmaz rezil şikeci pislikler...
Bu leke fenerbahçeden yıllarca çıkmayacak.uefa.deutch bile paylaştı bu rezilliği.türk futbolunun katili fenerbahçedir
Tolga mı mağdur ? Taraftarı galeyana getiren hareketleri ile odur.
@giuseppe07 tolga hangi maçta yedek klubesınden çıkıp seyırcıyle muhatap olmuş ölmüş kadına küfür edıyosunuz bide utanmadan tolgayı sucluyosunuz ezıksınız ezik
Adamı komadan çıkarıp ifadeye çağırmışlar :))
duydunuz mu fenevliler mağdur diyor
Yalan makinesin sa bağlasınlar
"mağdur" yerine "mahluk" olmalıydı..
konuşma amip.....
@axi231978 kes dıbırovski
Hele şükür adam akıllı bir girişim yapılmış. Madur tarafın kim olduğu anlaşıldı. Fener hükmen mağlup. 5 maç seyirciz. 1 haftadır mağdur edebiyatı ve suçlama yapmaktan özür dilemeyi bile akıllarına getirmeyen Fenere kapak olsun. Bunca olay olmuş elinizi kolunuzu sallayıp hiç birşey olmamış gibi bir rezilliklten çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuuz?
Tolga Zengin Mağdur? olayın patlak vermesinin en büyük sebebi Tolga Zengin Mağdur öylemi?
Başından yaralnma? tolga,caner,quaresma ve şenol magdur?
anasini satayim bizi trabzonda kimse magdur diye cagirmadi bastilar cezayi hem taslandik hem elendik hemde 1 sene men aldik soruyorum neyi farkli burdan anlasiliyorki turkiyede fenerden baska takim yok vur abaliya niye sahayi terk ettin diye ceza yiyen biz adamlar terk ediyor yine ceza bize iyi artik yenilmek uzere olan takim sahadan kacsin bu isin onu bu sekilde alinamaz ...
@nexus121 o zaman adam gibi topunu oynıycan korner atmaya gelen rakıp futbolcuya eline ne gecerse atmıycan atarsan boyle ağlarsın işte hem olayı kendi seyirrcın cıkartıyor hem BEŞİKTAŞsuclu oluyor nasıl olcask
sahtekar şenol, provokatör tolga!
sahtekarlar
mağdur mu... şaka gibi eger magdur olarak çagrıldıysa karar belli oldu fb hukmen yenik sayılmıs demektir ve en az 5 maç saha kapanır kupada ve kupaaya 1 sne alınmaz men edilir...bu adamlar magdur degil macın o hal gelmesini saylayan kişilerdir
Tiyatroyu iyi oynadı diye ödül vermek için çağrılmıştır
topaç fenerliler çakmakla taş atacağınıza bayern münih gibi 5 tane temiz çakacaktınız gık çıkmazdı beceremeyince her zamanki çamurluğunuzu yaptınız.
Mağdurlara bakarmısınız?
Ulan, aynı şeyleri Beşiktaş yapsa Fener dünyayı ayağa kaldırırdı şimdi konuşturmayın adamı oturun oturduğunuz yerde ve susun. Van Persie gecen sene tribünleri yaladı tahrik etti ne oldu? Sahaya ne atıldı? Kimin kafası yarıldı? Maç yarıdamı kaldı? Biraz dönüp kendinize bakın. Fenerin bu saatten sonra itibarını ve saygınlığını arttıracak tek adam var oda Ali Koç'tur yatın kalkın bu adam başkan olsun. Aksi durumda Fenerin durumu vahim...
@ferramante81 hasan çetinkayanın kafası sizin stadda yarıldı nerenle seyrediyon maçları
@emir.33 maç bittikten sonra olanı biliyorum olmaması gerekenler oldu ama maç mı yarıda kaldı? Sen önce tahrik eden şerefsizlerinizden bahset. Gün gelir devran döner bak ne oluyormuş.
@ferramante81 kardeşim senin taraftar melek doğrudur trübünde bıcalamalar taş atmalar sizdede oluyor bide kendinizi melekmiş gibi göstermeyin yav
@ferramante81 ayrıca tahrikse şenolun kafasının yarıldığı pozisyonda trübünü tahrik eden kim iyi bak görüntülere tolga efendi değilmi her küfür yiyen trübüne cevap veririse hiç bir maç bitmez
biz mi attık taşları çakmakları bozuk paraları kardeş.eee o zaman taraftarına sahip çıkacaksın attırmayacaksın.hem sevecen hemde ....... yok öyle yağma.ama burada bak görürsünüz ihale yine bize kalacak mağdurken suçlu olacağız ancak olası böyle bir durumla karşılanır ve maç tekrarı gibi sonuç çıkarsa BEŞİKTAŞ yönetimi acil karar alıp ya maça çıkmayacak yada çıkacaksa topa dahi vurmayıp protesto etmelidir ya da paf takımla çıkarsın mücadele dahi etmezsin
statta olanları Tüm Türkiye izledi neyin sorgusudur ? Q7 volkan gibi vurun ulan vurun deyip elini kolunu sallamadı taraftara kayarak şekil yapmadı, Caner ne yapmış anlayan beri gelsin, Şenol Hoca maç sakin gitsin diye sürekli oyuncularını sakin tutmaya çalıştı Tolganın anasına sövenlerin alayı şerefsizdir bir adamda çıkıp adanasına sövene dik durmazsa zaten adam değildir, ortada hiçbirşey yokken sahaya yabancı madde atıp küfür edip kafa yarmak nedir ?? ne kudurdunuz ? her türlü pislik çirkef fitne fesat ne ararsan bunlarda mevcut bana kalsa 10 maç saha kapama 2 sene kupadan men 5-0 hükmen
Şenol Güneş senaryoyu yazmış, ama oyunu iyi oynayamamıştır.Bu kadar kısa ve net.İçindeki Fenerbahçe düşmanlığını bir kenara bırakmalı ve spor adamı olduğunu unutmamalıdır.Çünkü onların yaptığı örnek teşkil etmektedir.Beynini güncellemeli ve 2006 yılı travmasını atlatmalıdır.Gerekiyorsa doktor yardımı almalıdır.
vah vah zavallılar mağdurmuş tolganında güneşinde canerınde kuyruk acısı var fenere karşı zavallısın güneş hocalığı bırak tiyatro oynamaya git iyi rol yapıyorsun tolgaaaa senin yatacak yerin yok senin yaptığını volkan yapsaydı şimdi çoktaaaaan asılmış vatan haini olmuştu sen kişilik problemi yaşayan bir zavallısın
Ne perukmuş be adamı 2 kere bayılttı sonra ayıltıp koşturdun ve sonrada sağlam kafaya 5 zımbayla komaya soktu ve komadaki Adamı ışık hızıyla iyileştirdi
HADİ KARAKOLA UTANIN BE ORDA İNSANLAR ÖLE BİLİRDİ YAZIKLAR OLSUN SANA ŞENOL GAVUR EJNEBİ BU ÜLKEDE GÖREV YAPTI AMA KİMSE İNSANLARIN ÖLMESİ İÇİN TAHRİK VE TERK YAPMADI
BENİM DE KAFAM YARILMIŞTI GELEN BİR CİSİMDEN DOLAYI. HEMEN HEMEN AYNI YERDEN. YEMİN EDERİM KANAMA OLMADI AMA 6 DİKİŞ ATILMIŞTI. KENDİM GİTTİM DOKTORA. ''KAN ARAMAK'' BU SÖYLEMLERDE BULUNMAK ETİK DEĞİL. ATILAN CİSİMLE FUTBOLCUNUN GÖZÜ KÖR OLSA NE OLACAK! NE YANİ; ELİNDE PALALI BİR SEYİRCİ SAHAYA GİRSE MUTLAKA KAN MI? ARAYACAĞIZ. BİR DE MAÇIN ''KALDIĞI YERDEN DEVAMI ŞEKLİNDEKİ KARAR'' EN ADALETSİZ OLANI OLUR KANANATİMCE. İLK YARI SÜREKLİ SAHAYA NESNE YAĞMIŞ O ORTAMDA FUTBOLCUNUN MAÇA KONSANTRASYONU MU KALIR? MAÇ TEKRAR EDECEKSE BAŞTAN VE 11 E 11 SEYİRCİLİ BAŞLAMALI TÜM TEDBİRLER ALINARAK.
TÜM STADLARDA OLAN KÜFÜR OLAYININ DA ÇÖZÜLMESİ ŞART.
HAH YANDIK BOL BOL SALLAR ARTIK
ne magduru sanık olması lazım...
düzen öyle bir hale gelmişki aslanı fareye ezdirir hale gelmiş tıpkı kapitalist sistemde olduğu gibi. siyasi tarafı ağır basanlar hükümetten yana gözükenler, siyasi güce yalakalık yapanlar suçluda olsa mağdur olabiliyorlar. ne yazıkki adalaetin bittiği nokta olduk ülkede. bu olayların birinci sorumlusu başta şenol güneş ve tolga zengin denen boş işlerin adamı olmakla beraber bjk seyircisidir. her maçta kendi sahalarında her türlü çirkefliği yapanlara isyan olarak gerçekleşmiş olayları ne yazıkki bu trabzonlu kendini bilmezler proveke etmek suretiyle bu hale getirmişlerdir.
saat 1 de tff toplanacak saat 12de bu adamlar ifadeye çağırılıyor.aynı fetö zihniyetiyle kararı etkileme çabası
Magdurlara bak Kuyruk acısıyla tiyatro yapan Tahrik edenler mağdur rolu ikinci perde mustafa pekdemet Trabzon, Onur kıvrak Trabzon, Senol güneş Trabzon, Hastane doktoru Trabzon Refakatci Trabzonspor yeni başkanı Hastane Mehmet ali Aydınlar 3 Temmuz Tff başkanı Bu ne Büyük Tesadüf zinciridir boyle Bunları toplayıp Yargilayabilecek bi Savci varmi yok Feto tam gaz borusunu otturuyor
oğuzhan niye çağrılmıyor tolganın eline vurarak verdiği işaret görüntülerde var..neden sormuyorlar tolgaya hadi diye verdiği işaretin anlamını
SOKAKTAKİ KADININ GİYDİĞİ KIYAFET ERKEĞİ TAHRİK EDECEK, SAHADAKİ HOCANIN KRAVATI DA SEYİRCİYİ. BU MANTIK MI ALLAH AŞKINA.SAHAYA GİRENİ ARAMA,ATANA DEĞİL ATILANA TAHRİK ETTİ DE.ANAHTARI GÖREVLİYE VERENİ ŞUÇLA,AYIPTIR.ÜLKE ZATEN YETERİNCE GERGİN.STAD FB STADI. İŞİNE GELEN GÖRÜNTÜYÜ KULLANIYORSUN.UEFA SEYİRCİSİZ MAÇTA HAVADAN GELEN NESNE İÇİN BİLE FB'YE CEZA VERDİ. NEDEN? ÖTE YANDAN ELBETTE CEZALAR STANDART VE ADİL OLMALI. HER KAFADAN BİR SES.OLAYLARI ŞENOL GÜNEŞ TOLGA BAŞLATTI DEMEK İNSAFSIZLIK EN BASİT TABİRİYLE. FUTBOL TERÖRÜNÜ ÖNLEMEK FUTBOL AİLESİNİN,KUMPASLARI ÖNLEMEK DEVLETİN GÖREVİDİR.
alıştık artık ilk bjk maçında en ufak taş gelsin sahadan çekileceğiz bakalım federasyon ne karar verecek
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