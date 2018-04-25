Celta Vigo ve Espanyol Fabri'ye talip oldu

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken İspanyol eldivene bu kez Celta Vigo ve Espanyol kulüplerinin talip olduğu ortaya çıktı. Bu kulüplerin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirlendi.
1 MİLYON 750 BİN EURO
Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri ile olan sözleşmeyi uzatmak için acele etmediği ve lig sonunu beklediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Fabri için yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (FANATİK)
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!
En büyük hayalini dile getirdi
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı
Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır
Burak Yılmaz'ın yeni takımı...
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor
Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza
Okuyucu Yorumları 0 yorum