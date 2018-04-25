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Celta Vigo ve Espanyol Fabri'ye talip oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri 2 İspanyol takımının daha gündemine girdi.

Celta Vigo ve Espanyol Fabri'ye talip oldu

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken İspanyol eldivene bu kez Celta Vigo ve Espanyol kulüplerinin talip olduğu ortaya çıktı. Bu kulüplerin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirlendi.

1 MİLYON 750 BİN EURO

Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri ile olan sözleşmeyi uzatmak için acele etmediği ve lig sonunu beklediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Fabri için yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Fabri

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